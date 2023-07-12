Помощь матерям и женщинам на передовой — присоединяйся к проекту Час настав

Подмена гендерных ролей — звучит страшно, но если перевести на человеческий язык, это когда женщины начинают выполнять мужскую работу, а мужчины — женскую. В основном это касается женщин, и как раз об этом рассказала директор фонда Елены Пинчук Елена Сердюк.

Елена говорит, что это можно как считать проблемой, так и посмотреть как новые возможности для женщин. Потому что хотя война — это и тяжелое время, но есть много новых возможностей, в том числе для женщин для профессионального роста, возможности обрести экономическую независимость.

Часто бывает, что женщина долго находилась в декретном “отпуске”, но все понимают, что никакой это не отпуск, это труд, который никак не оплачивается, да еще и обесценивается. Поэтому мы убеждаем, что в любом возрасте можно возобновить свою рабочую деятельность.

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Также помощь не обходит и женщин, служащих в армии Украины.

Мы понимаем, что для девушек, которые находятся на передовой в тяжелых бытовых условиях, такие вещи как сухой шампунь, крем с фактором SPF, спрей от насекомых — это вещи не первой необходимости, но они очень важны для улучшения физического самочувствия, — рассказывает Елена Сердюк.

Именно поэтому ежемесячно фонд формирует комплекты в зависимости от потребностей девушек и сезона, сотрудничая с Женским ветеранским движением.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как достигается равенство в армии.

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