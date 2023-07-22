Во время войны поддержка нужна всем! В Одессе открылся центр бесплатной психологической помощи Эквилибриум

В Одессе открылся бесплатный центр психологической помощи Эквилибриум. Услуги здесь сможет получить любой желающий. А прежде всего люди, наиболее пострадавшие от войны. Это военные и их семьи, а еще переселенцы.

Заведение открыли благодаря международным партнерам. В центре будет работать не только большая команда психологов, но и врачей, в частности психиатр, невропатолог и семейный терапевт.

Из-за полномасштабной войны Татьяна вместе с детьми покинула родной городок в Донецкой области. Дома остались родственники, дом и собственная фитнес-студия. Женщина говорит, что жизнь в новом городе было начинать нелегко.

Сейчас также смотрят

Я постоянный клиент психологов, потому что я одинокая мама, мне сверхтяжело. К тому же, у меня инвалидность, и я должена обеспечивать в новых условиях, — рассказывает переселенка из Донбасса Татьяна Якубович.

Чтобы помочь тем, кто нуждается в психологической поддержке, в Одессе открыли центр Эквилибриум. В нем будет работать большая команда психологов, среди них и узконаправленные. Большое внимание уделят ментальному здоровью детей. Также Эквилибриум тесно сотрудничает с правоохранителями.

Последние говорят, что во время полномасштабной войны в Украине увеличилось количество правонарушений, в частности, совершенных против детей.

Также на базе центра будет проходить обучение психологов и так называемые супервизии. То есть, и сами специалисты смогут получить здесь помощь. Психологи говорят, что война поставила немало вызовов и перед ними. И работать с ее психологическими последствиями придется еще долго.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как избежать ощущения упадка сил и эмоционального выгорания от войны.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!