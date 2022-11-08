Интерактивные приложения для школьников без интернета и дипломы в Дії: Шкарлет о новациях в образовании

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал Вадиму Карпьяку о том, какие меры принимаются по организации учебного процесса в условиях отсутствия электричества.

Учитывая графики отключений, мы переходим на смены в обучении. Также пришлось сдвинуть начало учебного процесса.

В то же время значительная часть учебного процесса отводится родителям, поскольку сегодня для того, чтобы ребенок успевал овладевать образовательной программой, родители должны тоже каким-то образом помочь ребенку.

Кроме того, мы сделали немало интерактивных приложений, не требующих наличия подключения к интернету. Также идет работа над переносом материалов из Всеукраинской школы онлайн на платформы, которые могут работать без сети.

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Это предусмотрено украинским законодательством. Отдельные предметы можно учить экстерном. Относительно тех дисциплин, которые изучаются в странах ЕС, можно взять академическую или информационную справку о количестве часов и изученной программе, что можно будет зачислить в наших школах.

Некоторые наши партнеры, особенно частные школы, предоставляют бесплатный доступ к своим инфоресурсам. Это позволяет изучать предметы не онлайн, а в записанном виде.

О дипломах и аттестатах в Дії

Правительство уже приняло постановление об отображении документов об образовании в приложении Дія.

Очень многие за время полномасштабной войны потеряли свои документы, поэтому, например, отображение всех необходимых бумаг в Дії значительно упростит процесс трудоустройства.

Единая государственная база по вопросам образования усложнила жизнь тем, кто продает поддельные документы об образовании. Поэтому приложение Дія станет еще одним способом обнаружения мошенников на этом рынке.

Пандемия коронавируса, карантин, а теперь и полномасштабная война в Украине лишили украинских детей привычной учебы в школах. Следовательно, и полноценного общения со сверстниками. Читай, возможно ли социализировать ребенка дома.

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