Любить, продолжать строить и побеждать. Советы психолога, как справиться с гневом и яростью

То, что мы увидели в пригороде Киева: в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке. И то, что мы еще не увидели в Мариуполе, но увидим впоследствии, конечно, разрывает сердце и подрывает веру в человечество. Потому что, если в 21 веке такое возможно, то что-то с этим миром не так.

Как выдержать эту боль, если эти фотографии из Бучи стоят перед глазами. Ты закрываешь глаза — и видишь красный маникюр и руку в земле.

Капеллан-психолог Александра Андрияшина объясняет, как себя психологически сохранить в условиях войны.

Это действительно затруднительно, поскольку интернет предлагает очень много информации. Поэтому первый совет — это смотреть больше на факты и меньше на эмоциональную окраску.

Когда мы восприняли, что есть жертвы, то должны не паниковать и не терять здравый смысл и себя, а мобилизоваться. Равно как и с начала полномасштабного вторжения мы постарались объединить усилия, чтобы бороться.

То, что произошло, не изменить.

Однако мы можем что-нибудь делать. Искать кому как помочь, кому сказать добрые слова.

Поэтому нужно заботиться сначала о себе и своей семье и родных. Дальше смотреть немного шире и пытаться понять, кому еще можем помочь.

Одни молятся, другие пишут, кто-то опрокидывает деньги, а кому-то удается собирать строительные материалы. У нас есть множество путей, чтобы перевернуть зло во добро.

Любить, продолжать строить и побеждать.

Когда мы что-то делаем, приходит облегчение. Мы понимаем, что на что-нибудь можем повлиять.

Как можно трансформировать ярость и гнев на что-нибудь полезное

Прежде всего, нужно проявлять эту ярость. Можно выйти на балкон и выкричаться, выплакаться. Также хороший вариант разбить какую-нибудь кружку.

Кружку вы еще купите, а вот обломки внутреннего “я” будут попадать на близких людей, если эмоциям не будет выхода.

Гнев мы проявляем по-разному. Кто может замкнуться, а через пару лет иметь инсульт, потому что не дал выхода своим эмоциям.

Поэтому его нельзя прятать или отбрасывать, потому что он все равно получится. Но трансформировать его в положительную энергию тоже можно. Отдавать приятные эмоции близким и помогать другим.

Эмоции – это нормально, а наш гнев справедлив.

Есть смысл его понимать и направить так, чтобы он взрывался добром. Поскольку это война за добро, мы светлые люди.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему не стоит уподобляться агрессору и зачем пытаться побороть свой гнев.