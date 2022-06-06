Говорить правду — наше оружие! Ко Дню журналиста рассказываем о работниках медиа, что защищают нашу страну на разных фронтах

С начала полномасштабной агрессии России против Украины многие отечественные работники медиа: журналисты, операторы, ведущие, представители многих других профессий пошли добровольцами на войну или встали на защиту информационного фронта.

У журналистов есть правило — не брать в руки оружие. Ведь оружие работников медиа — это камера, микрофон и правда.

Ко Дню журналиста мы расскажем о работниках медиа, которые не только говорят правду, но приближают победу Украины на фронте.

Более 300 работников разных медиагрупп, участвующих в телемарафоне Единые новости, после начала полномасштабного вторжения присоединились к ТрО и ВСУ.

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Один из них — режиссер монтажа ТСН Иван Секач. Перед тем, как уйти на фронт, он монтировал новостные сюжеты о войне, фильмы и программах. В первые дни полномасштабной войны Иван пошел в военкомат, а оттуда сразу попал на фронт. Там мужчина занимается эвакуацией раненых и погибших.

Не смогла оставаться дома журналистка ICTV с позывным Аляска. Девушка попала в штаб Женского ветеранского движения, от него попала на фронт как парамедик.

А оператор Суспільного Сергей получил позывной Журналист, ведь пытался не только воевать, но все фиксировать как доказательство. На фронте мужчина получил контузию и попал в больницу.

А журналисты программы Вікна-новини часто ведут репортажи из разных точек Украины и мира. Например, Мария Малевская рассказывает о событиях на Харьковском направлении. Артём Сорокин рассказывал, что происходило в освобожденных районах Киевской области. Андрей Почтев вещает о событиях в Запорожском направлении.

Мария Малевская

Артём Сорокин

К сожалению, некоторые из наших коллег не вернулись с боя или из редакционного задания. Они понимали все риски своей борьбы и работы на войне, но продолжали показывать миру правду о зверствах российской армии в Украине.

С начала полномасштабного вторжения погибли уже 32 работника медиа.

Одним из первых погибших сотрудников медиа был оператор Евгений Скакун. 1 марта его и еще четырех гражданских убила российская ракета, выпущенная по киевской телебашне.

Позывной Журналист был и у Александра Махова, он один из 13 работников медиа, что погибли за первые 100 дней войны с оружием в руках. Александр работал военным корреспондентом, а в 2015 году ушел добровольцем на фронт. Впоследствии вернулся к журналистике, но с началом полномасштабной войны снова взял в руки оружие.

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В середине марта появилась информация о первых расстрелянных иностранных журналистах. В Ирпене расстреляли корреспондента The New York Times Брента Рено. От артиллерийских обстрелов погибли Пьер Закшевский и Александра Кувшинова, ракета убила и Александру Баулину — российскую журналистку, которой из-за давления пришлось уехать из своей страны.

А продюссера Радио Свобода Веру Гирич прямо в собственной квартире в столице убила российская ракета.

Российские военные даже не считались с возрастом. В Донецкой области они ворвались в дом 78-летнего Евгения Баля, нашли фотографии с украинскими морпехами и членские билеты Союза писателей и журналистов. Евгения жестоко избили, после чего он умер.

Невооруженного фотографа Макса Левина оккупанты цинично застрелили двумя пулями. Он сотрудничал с мировыми медиа, он говорил, что ему хочется честно показывать происходящее. В середине марта он исчез в Киевской области, когда поехал документировать последствия российского вторжения.

Каждый из работников медиа, погибших на войне, понимал риск, но пытался донести миру правду о российском вторжении. Каждого из них мы будем помнить!

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