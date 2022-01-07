История появления женщины, которую 20 лет считали без вести пропавшей

В Днепре нашли женщину, которую более 20 лет считали пропавшей без вести. Более 12 лет назад Бахчисарайский суд Крыма признал ее еще и умершей.

Случилось все случайно. Полицейские на днях опрашивали свидетелей гибели неизвестного мужчины. Одним из тех, кто рассказал, как все случилось, была эта женщина, которая правоохранителям назвалась 56-летней Мариной Ушаковой.

Когда ее пробили по базе, то выяснили: женщину разыскивают родственники в оккупированном Крыму. 22 года назад она уехала оттуда к сожительнице в Днепр. С тех пор никаких известий о ней семья не получала.