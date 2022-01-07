Історія появи жінки, яку 20 років вважали безвісти зниклою

У Дніпрі знайшли жінку, яку понад 20 років вважали безвісти зниклою. Вже більше, 12-ть років тому Бахчисарайський суд Криму визнав її ще й померлою.

Сталось усе випадково. Поліцейські днями опитували свідків загибелі невідомого чоловіка. Однією з тих, хто розповів, як усе трапилося, була ось ця жінка, яка правоохоронцям назвалася 56-річною Мариною Ушаковою.

Коли її пробили по базі, то з’ясували: жінку розшукують родичі в окупованому Криму. 22 роки тому вона поїхала звідти до співмешканця у Дніпро. Відтоді жодної звістки про неї сім’я не отримувала.