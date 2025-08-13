Темнота нас не одолеет: как молодежь из Киева помогает на местах прилетов

В Киеве целый ряд волонтерских организаций помогает разбирать завалы после российских прилетов. Добровольцы берутся за работу, которая муниципальным службам не всегда по силам.

Они забивают окна и вручную разгребают завалы. Часто к волонтерским организациям приобщаются ученики, которые таким образом стремятся быть полезными. Подростки максимально сосредоточены и эмпатичны, а работать на тех или иных объектах им приходится почти каждый день.

О работе волонтерского сообщества Київські кажани читай далее в материале.

Как волонтеры помогают очищать столицу после обстрелов

Коммунальщики вывозят сваленные деревья, а люди забирают то, что уцелело в их квартирах. Однако городские службы не всегда успевают справиться со всем. Именно здесь на помощь приходят волонтеры.

Добровольцы из организации Київські кажани работают в доме на Виноградаре, пострадавшем 31 июля. Они приехали на место попадания еще в первые часы, и до сих пор помогают с ликвидацией последствий.

Богдан и Дария пытаются среди пепла и кирпича найти документы пожилой женщины, которая еще в июле жила в своей квартире. К счастью, она выжила.

— Так как это была не основная стена, а перегородка, ее не привалило насмерть. Сюда кран не заедет, в КАМАЗ все это не загрузишь, поэтому мелкие завалы мы разбираем вручную, — рассказывает Богдан.

Организацию создали зимой 2024 года. Ее слоган: “Тьма нас не одолеет”. Цель сообщества — помочь городу, который сам бы не справился.

Среди волонтеров много подростков. Иногда родители не всегда знают, каких детей они воспитали.

— Иногда они об этом не знают, иногда родители это поддерживают. Подростки сами приходят, — говорит соучредитель организации Полина Рудиченко.

Работать начинают сразу после получения разрешения от ГСЧС. Первое, что делает команда, это полный объезд всех пострадавших после обстрела локаций.

— Как только мы получаем разрешение на работу, мы обзваниваем все самые главные службы, связанные с РГА. Они снабжают нас ОСП (ориентированно-стружечная плита, которой забивают окна — ред.), и где-то в 10:00 начинаем свою работу, — говорит волонтер Изабелла.

Девушке 16, она лидер в своей школе. К сообществу присоединилась три месяца назад. В то время искала, чем может помочь, когда прилетело недалеко от ее дома. Сначала просто убирала, а сейчас регистрирует запросы от пострадавших.

Материалы предоставляет городские власти и благотворительные организации, но этого не всегда хватает. Желающих помогать немало. Свободные руки волонтерам всегда нужны.

Дарье 17 лет, она работает волонтером на местах прилетах более года.

— Это моя страна, и когда видишь такое разрушение, не можешь быть где-то в стороне, например, где-то сидеть в кафешке и не помогать.

Доброволец Ева шутит, что, наверное, готова делать и ремонт в пострадавших домах, а ей всего 17.

Видеть человеческое горе очень тяжело, и я даже не могу представить себе, как это, когда ты теряешь свой дом. Появляется все больше и больше ненависти.

Девушка работает на прилетах уже год. Первым ее объектом стала детская больница Охматдет. Туда приехала в шоковом состоянии.

— Когда я увидела родителей и детей в крови, была в ступоре минут 10. Постояла, а потом уже включилась в работу.

Соучредительнице организации Полине всего 18, а она уже знает, что такое выгорание. Однако уверена, что это делает людей более сильными и закаленными.

— Это просто нужно пережить, а потом все возвращается на свои места.

Волонтерство развивалось в Украине не один год, а целые столетия. О развитии волонтерства от княжеских времен до наших дней читай в нашем материале.

