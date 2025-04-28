Бизнес-уроки, SMM и IT-дело: в Хмельницкой области открыли школу для жен ветеранов

Помочь освоить новые профессии женщинам из семей военнослужащих, ветеранов и погибших героев взялись в Хмельницкой области. Это пилотный проект, поддерживающий женщин. Бизнес-школу и курсы по вождению, швейному и IT-делу организует общественная организация Захист.

Заявки на участие в проекте уже подали более полусотни желающих. Большинство из них по окончании курсов планирует создать собственное дело.

Жены военных и ветеранов получают новые профессии: почему становятся на этот путь

Александра — ученица пилотного проекта, который положил начало ветеранскому движению пространства Хмельницкого для поддержки семей военных. В ее семье все военнослужащие, но водить машину умеет только она.

Она выбрала это направление переобучения, потому что в будущем хочет стать волонтером и ездить на фронт.

— Еще до войны я хотела научиться водить, но когда началась война, это вообще отошло на задний план, — рассказывает девушка.

Бизнес-школу, курсы по вождению, швейному и IT-делу организует общественная организация Захист. Этот пилотный проект, поддержанный правительством Великобритании и Украинским женским фондом, работает в двух областях: Хмельницкой и Львовской.

Ветеранские пространства создали проект именно для экономического образования женщин, продолжающих работать в тыловых городах и селах.

Они проходят обучение, после чего получают сертификаты и могут принять участие в конкурсной заявке. После этого им начисляют финансовую поддержку для создания собственного дела.

Другая участник София изучает SMM и тонкости рекламы в интернете. Уже думает о своем профессиональном развитии в этой области.

— У нас сейчас идет этап фотоконтента, а также видеоконтента. И дальше я бы хотела освоить именно фотографирование, быть фотографом или видеомонтажером и заниматься именно этим направлением конкретнее.

Переобучения, бизнес-школы и академии женского лидерства достаточно популярны. На вождение и IT уже записалось более полусотни женщин. В целом учебные курсы и экономические школы рассчитаны на 10 месяцев.

Общественная организация, если получит финансовую поддержку, планирует продолжить этот учебный курс. Ведь именно оставшиеся без поддержки женщины после таких проектов организуют свои дела и усиливают экономику страны.

