Наш сын хочет быть солдатом: Елена Зеленская о муже, первых днях войны и будущем детей

Мы были наивны, – говорит Елена Зеленская в интервью The Economist. Тогда в таком, казалось, далеком 2019 году первая леди и президент Украины были уверены, что победить можно только честной работой. Однако все оказалось гораздо сложнее.

Три года назад Елена Зеленская решила приобщиться к инициативам, которые и следовало поддерживать первой леди. Она занималась вопросами улучшения питания в школах, популяризацией украинской культуры и борьбой с неравенством.

Однако с тех пор, как 24 февраля она увидела, как ее муж Владимир Зеленский рано утром готовится идти на работу под звуки взрывов, ей больше не хочется заниматься и любимым делом — написанием сценариев.

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Теперь ее главной задачей стало сначала обезопасить своих детей, а затем направить свою энергию на эвакуацию других маленьких украинцев и оказание людям психологической поддержки.

Елена Зеленская говорит — не пожелала бы никому такого опыта.

Никто не хочет быть в эпицентре этих ужасающих событий. Однако, украинскому народу пришлось.

Первые шаги войны

Первая леди, как и все мамы, в первые минуты полномасштабного вторжения сразу же отправилась в комнату к малышам, чтобы объяснить, что происходит и сказать — нужно собираться.

Но не успела Елена Зеленская пройти по коридору, пытаясь сдержать слезы, их девятилетний сын Кирилл и 17-летняя дочь Александра успели сами проснуться и узнать, что новая реальность наступила и война пришла в президентский дом.

Было еще совсем темно. Перед тем, как уйти, единственное, что сказал Владимир Зеленский, было исчерпывающим “началось”. Он в один момент превратился для всех в выдающуюся фигуру свободного мира.

Многие после того страшного утра начали интересоваться эволюцией от шоумена до международного государственного деятеля. Однако его жена уверена — ее любимый всегда был таким.

Владимир всегда был тем, на кого я могла положиться. Это просто стало более очевидным для большего количества людей.

Елена Зеленская вспоминает, каким до полномасштабной войны был поток критики в адрес ее мужа. Однако она уверена, у него всегда хватало смелости, чтобы оставаться собой, несмотря ни на что.

Он настолько открыт, насколько может быть человек. Я могу читать его лицо как книгу, и я уверена, что вы тоже можете.

И все же эта уверенность не уберегала ее от стресса, который пришлось пережить каждому в нашей стране. Владимир был целью номер один для вражеской армии, а она с детьми — второй.

Поэтому в сельской местности далеко от Киева, куда вместе с Кириллом и Александрой их вывезли спецслужбы, в ее душе и теле пытались уживаться адреналин и успокоительные.

В то же время, Елена Зеленская пыталась уберечь своих детей от такого же эмоционального напряжения, поэтому пыталась им улыбаться и говорить, что это лишь небольшое приключение.

Я понимала, что ничего не понимаю, но несу ответственность за детей и должна реагировать на ситуацию.

Каждая сирена сопровождалась отработанным механизмом — дорога в бомбоубежище и из него. О сне и подавно можно было забыть. Лишь однажды усталость взяла верх, и Елена задремала. Тогда ее разбудил сын:

Мама, пора идти в бомбоубежище.

Бучанские монстры не разделяют ценностей цивилизации

Однако больше всего поразило то, что произошло после того, как ВСУ удалось отогнать российские оккупационные войска от Киевской области и миру, открылись ужасы Бучи и других освобожденных городов.

После увиденного ее охватил страх от того, что захватчики уже сделали с Родиной и что могут сделать с любой семьей, даже ее собственной.

Первой леди было сложно понять, как она сама говорит, тот факт, что эти бучанские монстры не разделяют тех ценностей, которые в себе несет цивилизация. Ей казалось, что это просто невозможно.

Мариуполь может произойти где угодно и в любое время в любой стране. Теперь я действительно думаю, что все возможно.

Наш сын хочет стать солдатом

Когда прошел первый шок от потрясений полномасштабной войны, увиденных зверств и непонимания, что делать, Елена Зеленская, как и все, задумалась о будущем.

Как первую леди ее волнует, что из-за того, что многим украинцам пришлось убегать от боевых действий, наша страна потеряла значительный потенциал. Это единственное, о чем удается думать заранее, а все остальное слишком пугающе.

На востоке до сих пор идут ожесточенные бои, а оккупанты продолжают совершать зверства на временно оккупированных территориях. Поэтому большинство так и не может выйти из состояния ожидания, хотя и следует все же продолжать бороться и пытаться жить, помня, благодаря кому наступает каждый новый день.

Как маму достаточно взрослых детей, Елену Зеленскую волнует желание ее сына пройти военную службу. Она надеется, что к своему 18-летию ее сын уже много лет будет жить в свободной и мирной Украине.

Страшнее всего, что он всем говорит, что хочет быть солдатом.

Напомним, ранее Владимир и Елена Зеленские в своем интервью рассказали, как сменили супругов три года президентства.

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