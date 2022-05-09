Хранительницы Украины: как война изменила смысл материнства

Украинские матери — ещё одни героини этой безжалостной войны. В первое воскресенье мая украинцы отмечали День матери, и это особенный праздник.
Ведь мамы ждут своих сыновей и молятся за них. Мамы развлекают детей в бомбоубежищах под постоянными обстрелами и даже становятся матерями в тех же укрытиях. Мамы, которые выехали с двумя-тремя детьми за тысячу километров от дома и ищут ответ на постоянные вопросы малышей: “Когда же мы вернемся?”
Истории украинских матерей, жизнь которых изменила война — ещё одно доказательство силы украинцев.
Наталья Тарабалка гордится своим сыном, любит рассматривать его детские и юношеские фото. Сейчас Степан — герой Украины посмертно. Он был лётчиком-истребителем и погиб во время воздушного боя 13 марта. Именно его зарубежные СМИ ошибочно окрестили Призраком Киева.
Несмотря на свою потерю, женщина волонтерит, чтобы уберечь чужих детей.
Я хотела присутствовать лично и проверить, чтобы военные получили качественную продукцию.
Я хотела присутствовать лично и проверить, чтобы военные получили качественную продукцию.
Ещё сильнее украинскую нацию сплотили фото рожениц, которые творили новые жизни в подвалах и укрытиях. И сотни женщин оберегали сон месячных детей под постоянными ракетными ударами. Среди них — Анна Зайцева.
Когда мы пришли сюда, моему сыну было три месяца.
Когда мы пришли сюда, моему сыну было три месяца.
Женщина с семьей и младенцем на руках до 1 мая укрывалась в бомбоубежище на окруженной рашистами Азовстали. Более двух месяцев с малышом, которому необходим особый уход, детское питание и свежий воздух в подземелье.
Когда русские военные сбрасывали ракеты на завод, когда не было воды и света, даже воздуха, она думала не о себе, а о маленьком Святославе.
Больше всего боялась, что меня присыпет, а его некому будет кормить. Он не видел солнца, травы, неба.
Больше всего боялась, что меня присыпет, а его некому будет кормить. Он не видел солнца, травы, неба.
Но у многих украинских детей отняли возможность обратиться к своей маме.
В день, когда мама погибла, она выходила на связь и сказала, что любит нас и все будет хорошо. Через 15 минут она должна была быть дома.
В день, когда мама погибла, она выходила на связь и сказала, что любит нас и все будет хорошо. Через 15 минут она должна была быть дома.
На фото, облетевшем полосы мировых газет, обычная украинская женщина. Красный маникюр Ирины Филькиной — жизнерадостной любящей мамы двух дочерей.
Она не успела эвакуироваться. Российские военные жестоко убили её, когда женщина возвращалась домой.
В честь мамы, посвятившей свою жизнь двум дочерям, дочь Ольга основала фонд помощи детям — Мама Ира. Теперь рука из ужасного символа войны стала символом помощи для сотен детей, также потерявших родителей.
Основой фонда станет именно та любовь, которую вложила в меня моя мама.
Основой фонда станет именно та любовь, которую вложила в меня моя мама.
Таких историй очень много. К сожалению, украинские дети вынуждены быстро взрослеть, иногда даже брать на себя ответственность и за меньших. Один из таких случаев — история 18-летнего Вячеслава Ялова из Донбасса, который стал опекуном для четверых своих братьев и сестричек.