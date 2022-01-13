В Запорожье загорелась комната с хламом: как женщину искали в горах хлама

В Запорожье загорелась набитая хламом квартира. Ее владелица годами стягивала мусор в дом.

Надежда Ивановна – работает уборщицей в доме и чуть ли не первой почувствовала резкую вонь от охваченного пламенем хлама.

Женщина бросилась на третий этаж, где загромождена трехкомнатная квартира. Именно оттуда валил дым. Уже через несколько минут приехали и спасатели. Но владелица помещения двери им не открыла.

Ни соседи, ни коммунальные службы не могли на нее повлиять.

Спасатели с трудом отыскали женщину в горах хлама, когда произошел пожар.