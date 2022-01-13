У Запоріжжі зайнялася кімната з мотлохом: як жінку шукали в горах непотребу

У Запоріжжі зайнялася набита мотлохом квартира. Її власниця роками стягувала сміття до оселі.
Надія Іванівна – працює прибиральницею в будинку і чи не першою відчула різкий сморід від охопленого полум’ям непотребу.
Жінка кинулася на третій поверх, де геть захаращена трикімнатна квартира.
Жінка кинулася на третій поверх, де геть захаращена трикімнатна квартира.
Саме звідти валив дим. Вже за кілька хвилин приїхали й рятувальники. Та власниця помешкання дверей їм не відчинила.
Ні сусіди, ні комунальні служби не могли на неї вплинути.
Рятувальники насилу відшукали жінку в горах непотребу, коли сталася пожежа.