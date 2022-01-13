У Запоріжжі зайнялася кімната з мотлохом: як жінку шукали в горах непотребу

У Запоріжжі зайнялася набита мотлохом квартира. Її власниця роками стягувала сміття до оселі.

Надія Іванівна – працює прибиральницею в будинку і чи не першою відчула різкий сморід від охопленого полум’ям непотребу.

Жінка кинулася на третій поверх, де геть захаращена трикімнатна квартира.

Саме звідти валив дим. Вже за кілька хвилин приїхали й рятувальники. Та власниця помешкання дверей їм не відчинила.

Ні сусіди, ні комунальні служби не могли на неї вплинути.

Рятувальники насилу відшукали жінку в горах непотребу, коли сталася пожежа.