Вампир в небе! Как тяжелый украинский дрон пугает оккупантов

Когда солнце еще не успело зайти за горизонт, в небе поднимается тяжелый гул. Для врага — это предвестник удара, для своих — спасительный сигнал. Баба Яга — так оккупанты назвали украинский тяжелый дрон Вампир, который сеет смерть и несет надежду.

О том, как операторы управляют беспилотником и с какими трудностями сталкиваются, читай прямо сейчас!

Террор для оккупантов

В темноте не видно лиц, но слышно — дрон тяжело гудит над позициями. Это Вампир 118-й отдельной механизированной бригады. Дрон, который способен не только сбрасывать взрывчатку, но и минировать участки фронта, давно стал сплошным кошмаром для врага!

Вампиры ночью не спят, — объяснил военный с позывным Фиксик.

Однако россияне все чаще штурмуют днем, поэтому Вампир теперь в воздухе и при ярком солнце. Потому что времени на размышления уже нет — техника врага очень быстрая!

Летающий поставщик на линии огня

Дрон также сбрасывает и баки с водой, продукты, лекарства. Все плотно упаковано и достается точно на позиции наших пехотинцев.

Питьевая вода — самое ценное, что может быть на передовой после боеприпасов и аптечки, — отметили военные.

Ночные доставки рискованны. Иногда Вампир возвращается из боя без двух моторов или с поврежденным корпусом. Однако успевает помочь нашим военным.

Кто управляет дроном

Дроном управляет и Фиксик. В прошлом — пехотинец. С тех пор осталось четкое понимание того, с какими трудностями сталкиваются бойцы.

Сначала в хату летит граната, а потом уже и ты.

Военный родом из Николаевской области. Ранее проживал в Кировоградской области, а теперь — в Днепропетровской. Боец отметил, что защищает сразу все области. Ушел на фронт в первые дни полномасштабного вторжения, а сейчас руководит дронами, которые для оккупанта — как кость в горле.

Они, если где-то слышат дрон, начинают паниковать, смотреть на небо и прислушиваться.

Крики по радио, паника, стрельба в небо. Враг совершенно не понимает, что именно несет этот гул — взрывчатку или еду. Но боится каждый раз!

Дронари рассказали: бывало, противник бросал специальные сетки, чтобы поймать Вампира. Но даже сбитые дроны не попадают в руки врага.

Мечта — попасть в Сонцепек

Несмотря на все, Фиксик уже давно мечтает уничтожить российскую термобарическую установку Сонцепек. Боец сообщил, что однажды видел ее вблизи Новопрокоповки.

Ранее мы рассказывали историю боевого медика, которого дважды наградили Золотым крестом.

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