Люди

Вампир в небе! Как тяжелый украинский дрон пугает оккупантов

Андрей Почтев 21 мая 2025, 18:30
карта боевых действий
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Карта боевых действий 21 мая 2025: Генштаб отчитывается об уменьшении атак

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