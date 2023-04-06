Нет сил! оккупанты мечтают о билете домой: перехваченные разговоры

Уже год оккупанты орошают нашу землю своей кровью и мечтают о возвращении домой, ведь наши военные не дают им расслабиться. А их главное желание — просто выжить, но никто его не будет учитывать.

Это доказывают очередные перехваченные разговоры. В разговоре с супругой военнослужащий РФ рассказывает о формировании взводов из отказников и желании поскорее выбраться из Украины.

Перехваченные разговоры

— К нам выслали взвод на подкрепление десять человек, сейчас их привезут и мы пойдем туда. Ну, 11 человек: десять 500 и офицер. Итого будет 22 человека в огнеметном взводе.

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Собеседница оккупанта ответила на услышанное громким “Нет”. На что тот эмоционально продолжил, что его никто не спрашивает, хочет он или нет.

Женщина порекомендовала перевестись в другую бригаду, на что получила ответ, что никто будет никого не переводить. Ему сказали, что они будут действовать в составе одного огнеметного взвода, вот только непонятно, сколько это будет продолжаться.

Отсюда каждый день выносят и выносят! Непонятно, сколько мы еще будем действовать: может два месяца, а может, два часа. Билеты домой не всем раздают, кому как карта ляжет

Женщина успокоила российского вояку, что ему карта ляжет хорошо. Но у того другое мнение на этот счет:

Туда, куда мы идем, карта пока еще никому хорошо не легла.

По словам оккупанта, они хотели добраться до ближайшего села, а затем решать, что делать дальше. Однако украинские войска обстреливают каждый день, так что шансов добраться туда живыми нет.

Также вояка вспомнил, как на днях их обстреливал снайпер. По его словам, все обалдели, даже голову нельзя было высунуть из землянки. После услышанного женщина эмоционально начала ругаться: куда вы ходите, сидели бы в своем лесу, но нет.

В самую ср*ку, моя дорогая, я же иначе не умею. Уже невозможно это больше терпеть. Особенно когда утром говорят, что ты едешь на передок, а ты уже там, дальше некуда.

Все, о чем мечтает оккупант — дотянуть свои полгода и не поехать крышой. В разговоре с женой он делится, что уже не в силах все это терпеть.

Полноценные эмоции разговора можешь услышать в видео.

А происходящее на фронте можешь посмотреть на свежей карте боевых действий в Украине в режиме онлайн.

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