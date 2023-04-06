Немає сил! Окупанти мріють про квиток додому: перехоплені розмови

Вже рік окупанти кроплять нашу землю своєю кров’ю та мріють про повернення додому, адже наші військові не дають їм розслабитися. Головне їхнє бажання — просто вижити, але ніхто на нього не зважатиме.

Це доводять чергові перехоплені розмови. У розмові з дружиною військовослужбовець РФ розповідає про формування взводів із ухилянтів та бажання швидше вибратись із України.

Перехоплені розмови

— До нас вислали взвод на підкріплення, десять людей, зараз їх привезуть і ми підемо туди. Ну, 11 людей: десять 500-тих і офіцер. Разом буде 22 людини у вогнеметному взводі.

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Співрозмовниця окупанта відповіла на почуте голосним “Ні”. На що окупант емоційно продовжив, що його ніхто не питає, хоче він чи ні.

Жінка порекомендувала перевестися в інше бригаду, на що отримала відповідь, що ніхто нікого не переводитиме. Йому сказали, що вони діятимуть у складі одного вогнеметного взводу, от тільки незрозуміло, скільки це ще триватиме.

Звідси щодня виносять і виносять! Незрозуміло, скільки ми ще будемо діяти, може, два місяці, а може — дві години. Квітки додому не усім роздають, кому як карта ляже

Жінка заспокоїла російського вояку, що йому карта ляже добре. Але той має іншу думку:

Туди, куди ми йдемо, карта поки ще нікому добре не лягла.

За словами окупанта, вони хотіли дістатися до найближчого села, а потім вирішувати, що робити далі. Однак українські війська обстрілюють щодня так, що шансів дістатися туди живими немає.

Також вояка загадав, як днями їх обстрілював снайпер. Мовляв, усі очманіли, навіть голову не можна було висунути з землянки. Після почутого жінка емоційно почала сваритися: куди ви доходилися, сиділи б у своєму лісі, але ж ні.

У саму ср*ку, моя люба, я ж інакше не вмію. Але вже все, неможливо це більше терпіти. Особливо, коли зранку кажуть, що ти їдеш на передок, а ти вже там, далі вже немає куди.

Все, про що мріє окупант — дотягнути свої півроку і не поїхати дахом. У розмові з жінкою він скаржиться, що вже не має сил. Повноцінні емоції розмови можеш почути у відео.

А що відбувається на фронті, можеш переглянути на свіжій карті бойових дій в Україні в режимі онлайн.

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