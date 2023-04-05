Відбито близько 20 атак противника на Бахмутському напрямку: карта бойових дій в Україні 5 квітня в режимі онлайн

Спогади про життя до повномасштабної війни вже здаються нереалістичними. Та все ж таки виринають на точках карти бойових дій як нагадування про добрі часи та надія на майбутнє.

Хтось впевнений, що в один момент змінились ми всі. Дехто продовжує жити свою буденність. Та комусь немає часу на роздуми, поки ворог йде у 20 штурм за добу.

Тож поки ця мить триває, а чергова атака відбита, війна продовжує свій крок, а ми продовжуємо виборювати життя у битві проти імперії смерті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські спецслужби продовжують вилучати паспорти високопосадовців і керівників державних компаній, щоб обмежити втечі з Росії.

Водночас продовжують появлятись наслідки вбивства російського пропагандиста Татарського.

Оскільки російські офіційні особи намагаються активізувати офіційний наратив навколо розслідування, російські мілблогери, ймовірно, все більше критикуватимуть результати та висновки розслідування. Тому смерть Татарського, ймовірно, стане головним моментом невралгії інформаційного простору РФ.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БПЛА типу Шахед-136. 14 з них були знищені нашими захисниками.

Також ворог здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські загарбники й надалі використовують тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бачівськ, Волфине та Запсілля Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам’янка та Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Крохмальне Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Колодязі, Зарічне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут — протягом доби наші захисники відбили близько 20 атак противника.

Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Клебан-Бик та Новодмитрівка.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії. В районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. Водночас ворог здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Обстріляв Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області, Берислав, Веселе, Бургунку, Антонівку, Велетенське, а також місто Херсон.

Авіація сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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