Украина

Отражены около 20 атак противника на Бахмутском направлении: карта боевых действий в Украине 5 апреля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 апреля 2023, 06:00
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