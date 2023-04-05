Отражены около 20 атак противника на Бахмутском направлении: карта боевых действий в Украине 5 апреля в режиме онлайн

Воспоминания о жизни до полномасштабной войны уже кажутся нереалистичными. И все же всплывают на точках карты боевых действий как напоминание о хороших временах и как надежда на будущее.
Кто-то уверен, что в один момент изменились мы все. Другие продолжают проживать свою обычную жизнь. Но кому-то нет времени на размышления, пока враг идет в 20 штурм за сутки.
Поэтому пока война шагает по Украине, мы и дальше боремся за жизнь в битве против империи смерти.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские спецслужбы продолжают изымать паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить бегства из России.
В то же время, продолжают появляться последствия убийства российского пропагандиста Татарского.
Поскольку российские официальные лица пытаются активизировать официальный нарратив вокруг расследования, российские милблогеры, вероятно, будут все больше критиковать результаты и выводы расследования. Поэтому смерть Татарского предположительно станет главным моментом невралгии информационного пространства РФ.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов, в частности, применил 17 БПЛА типа Шахед-136. 14 из них были уничтожены нашими защитниками.
Также враг совершил семь обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские захватчики продолжают использовать тактику террора.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские захватчики продолжают использовать тактику террора.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бачевск, Волфино и Запсилье Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Дворичанское Харьковской области.
На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крахмальное Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. Под артиллерийскими обстрелами — Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Колодязи, Заречное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут — за сутки наши защитники отбили около 20 атак противника.
На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут — за сутки наши защитники отбили около 20 атак противника.
В то же время, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия. В районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка успеха не имел. В то же время враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Обстрелял Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области, Берислав, Веселое, Бургунку, Антоновку, Велетенское, а также город Херсон.
Авиация сил обороны Украины в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Поддержка Украины в современной войне является ключевым моментом, от которого напрямую зависит наша будущая победа. Читай, что о войне в Украине говорят в НАТО — в интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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