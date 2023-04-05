Отражены около 20 атак противника на Бахмутском направлении: карта боевых действий в Украине 5 апреля в режиме онлайн

Воспоминания о жизни до полномасштабной войны уже кажутся нереалистичными. И все же всплывают на точках карты боевых действий как напоминание о хороших временах и как надежда на будущее.

Кто-то уверен, что в один момент изменились мы все. Другие продолжают проживать свою обычную жизнь. Но кому-то нет времени на размышления, пока враг идет в 20 штурм за сутки.

Поэтому пока война шагает по Украине, мы и дальше боремся за жизнь в битве против империи смерти.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские спецслужбы продолжают изымать паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить бегства из России.

В то же время, продолжают появляться последствия убийства российского пропагандиста Татарского.

Поскольку российские официальные лица пытаются активизировать официальный нарратив вокруг расследования, российские милблогеры, вероятно, будут все больше критиковать результаты и выводы расследования. Поэтому смерть Татарского предположительно станет главным моментом невралгии информационного пространства РФ.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов, в частности, применил 17 БПЛА типа Шахед-136. 14 из них были уничтожены нашими защитниками.

Также враг совершил семь обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские захватчики продолжают использовать тактику террора.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бачевск, Волфино и Запсилье Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крахмальное Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. Под артиллерийскими обстрелами — Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Колодязи, Заречное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут — за сутки наши защитники отбили около 20 атак противника.

В то же время, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия. В районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка успеха не имел. В то же время враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Обстрелял Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области, Берислав, Веселое, Бургунку, Антоновку, Велетенское, а также город Херсон.

Авиация сил обороны Украины в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Поддержка Украины в современной войне является ключевым моментом, от которого напрямую зависит наша будущая победа. Читай, что о войне в Украине говорят в НАТО — в интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!