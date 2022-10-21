Политические гонки начались! Главные претенденты на место премьер-министра Великобритании и дата выборов

Она мечтала стать для Великобритании второй железной леди. Однако продержалась в премьерском кресле меньше всего в истории — 45 дней.

Возглавив правительство Лиз Трасс за рекордно короткий срок подверглась сокрушительной критике за провальную экономическую политику. Поэтому премьер-министр объявила об отставке.

Сейчас в Британии начинается новая гонка за эту должность. Кандидаты будут представлены в понедельник, 24 октября.

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Фаворитами называют эксглаву Минфина и конкурента Трасс на предыдущих выборах — Риши Сунака. А еще верного друга Украины — Бориса Джонсона.

Он покинул пост премьера в июле. Однако, несмотря на многочисленные скандалы, до сих пор остается одним из самых популярных британских политиков.

По опросу, в должности премьера его снова хотел бы видеть каждый третий представитель Консервативной партии.

Чтобы стать кандидатом, необходимо заручиться поддержкой минимум 100 депутатов парламента. 28 октября объявят победителя, который возглавит политсилу и правительство.

То, в чем точно едины и британские политические партии, и общество — так это в поддержке Украины и противостоянии российской агрессии. Поэтому независимо от того, кто возглавит правительство, в Королевстве обещают и дальше стоять на стороне нашей страны.

Тем временем в Королевстве проходят тренировки наших военных. Читай интервью с переводчицей для украинских бойцов в Великобритании об обучении на полигонах.

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