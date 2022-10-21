Політичні перегони почались! Головні претенденти на місце прем’єр-міністра Британії та дата виборів

Вона мріяла стати для Великої Британії другою залізною леді. Однак протрималась у прем’єрському кріслі найменше в історії — 45 днів.

Очоливши уряд Ліз Трасс за рекордно короткий термін зазнала нищівної критики за провальну економічну політику. Тож прем’єр-міністерка оголосила про відставку.

Нині у Британії розпочинаються нові перегони за цю посаду. Кандидатів представлять у понеділок, 24 жовтня.

Зараз також дивляться

Фаворитами називають ексглаву Мінфіну та конкурента Трасс на попередніх виборах — Ріші Сунака. А ще вірного друга України — Бориса Джонсона.

Він залишив посаду прем’єра у липні. Утім попри численні скандали досі залишається одним з найпопулярніших британських політиків.

За опитуванням, на посаді прем’єра його знову хотів би бачити кожен третій представник Консервативної партії.

Аби стати кандидатом необхідно заручитись підтримкою мінімум 100 депутатів парламенту. 28 жовтня оголосять переможця, який очолить політсилу та уряд.

Те, в чому точно єдині і британські політичні партії, і суспільство — у підтримці України та протистоянні російській агресії. Тож незалежно від того, хто очолить уряд, у Королівстві обіцяють і надалі стояти на боці нашої країни.

Тим часом у Королівстві проходять тренування наших військових. Читай інтерв’ю з перекладачкою для українських бійців у Великій Британії про навчання на полігонах.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!