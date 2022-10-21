Світ

Політичні перегони почались! Головні претенденти на місце прем’єр-міністра Британії та дата виборів

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 21 Жовтня 2022, 20:30

Більше відео
Кому дістанеться ядерна зброя після розпаду Росії - думка науковця
Як ділитимуть пиріг — кому може дістатись ядерний арсенал Росії після розпаду країни-агресорки
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Ліз Трасс пішла у відставку — що відбувається у Великій Британії
Польща скорочує соцпакет для українців: які будуть зміни
У Польщі скорочують пакет соцдопомоги для біженців: які зміни чекають на українців
Дивитись більше

Останні відео
0:02:26
Перехоплені розмови

У Чечні не було так страшно, як тут! Нові перехоплені розмови окупантів
0:12:19
Резніков про нові системи ППО та захист українського неба
Це спільний виклик для всього світу: Резніков про нові системи ППО та захист українського неба
Кому дістанеться ядерна зброя після розпаду Росії - думка науковця
Як ділитимуть пиріг — кому може дістатись ядерний арсенал Росії після розпаду країни-агресорки
0:03:30
Прем'єрські вибори у Великій Британії - хто головні кандидати
Політичні перегони почались! Головні претенденти на місце прем’єр-міністра Британії та дата виборів
0:06:00
Онлайн-курс для подолання стресу від ВООЗ - як це працює
Важливі навички в період стресу — як пройти безоплатний онлайн-курс для підтримки ментального здоров’я
0:03:02
Вячеслав Кулаковський: історія тренера, який втратив руку
Мріє встановити протез та тренувати військових — історія тренера, який втратив руку
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:03:33
Сім місяців живе в бомбосховищі
Не бачить білого світу: як живе матір із новонародженим сином у бомбосховищі Харкова
0:03:28
Гліб Іванькович
Зі шрамами на обличчі та вірою у серці: як живе юнак, який пережив удар по курортній Сергіївці
Що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС: зона затоплення
Техногенна катастрофа історичного масштабу — що буде, якщо підірвати Каховську ГЕС
Більше відео
Кому дістанеться ядерна зброя після розпаду Росії - думка науковця
Читати далі
Як ділитимуть пиріг — кому може дістатись ядерний арсенал Росії після розпаду країни-агресорки
Онлайн-курс для подолання стресу від ВООЗ - як це працює
Читати далі
Важливі навички в період стресу — як пройти безоплатний онлайн-курс для підтримки ментального здоров’я

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь