В шаге от Третьей мировой! Берлинская стена, уроки немецкой истории и ее влияние на ситуацию в Украине

Утром 13 августа 1961 года жизнь жителей Берлина поделили “до” и “после”. Только за одну ночь их город разрезали пополам забором из колючей проволоки. Разделили ветки метро, ​​трамваев, обрезали телефонные линии, решеткой перекрыли даже канализацию. Со временем забор из проволоки заменит стена — более трех с половиной метров высотой и 155 километров в длину. Построили ее по приказу советской власти. Так пытались сдержать поток беглецов из контролируемой СССР Германской демократической республики в ФРГ, куда после Второй мировой вошли зоны подконтрольные Великобритании, Франции и США. Официальная же позиция ГДР — стеной восточных немцев защищали от провокаторов и диверсантов с запада.

Чекпойнт Чарли – место, где могла начаться Третья мировая

Директор музея Берлинской стены — украинка Александра Гильдебрандт — выходит с нами на онлайн-связь возле Чекпойнта Чарли.

— Вот здесь, — показывает на белую караульную будку, — находились американские, а затем британские и французские солдаты. Чекпоинт Чарли – знаковое место.

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Этот пункт пропуска действительно один из самых известных в мире. В октябре 1961 г. именно здесь произошло так называемое танковое противостояние, когда советские и американские танки стояли друг напротив друга и были готовы открыть огонь. Считают, что тогда мир был в шаге от Третьей мировой.

Чарли – это не имя, а буква С в фонетическом алфавите НАТО. Кроме Чарли на территории Берлина еще были КПП А, то есть Альфа и B, Браво. Пункт пропуска был создан в сентябре 1961 для регистрации военных, ехавших в Восточный Берлин. ГДР его использовала только для пропуска иностранцев.

Пересечь границу между восходом и закатом для обычных немцев было практически нереально. Можно было попытаться убежать, рискуя жизнью.

Символом погибших во время попытки бегства стал Петер Фехнер. Летом 1962 года восемнадцатилетнего парня пограничники ГДР застрелили, около часа он истекал кровью у стены.

В музее храним крест, который был установлен в память о нем.

Александра проводит нам онлайн-экскурсию по музею. Этому заведению уже шестьдесят лет. Ее покойный муж Райнер Гильденбрандт начал его создавать сразу через год после начала возведения стены.

Детей переносили в сумках, взрослые прятались в чемоданах.

– Это был последний дом перед КПП на территории Западного Берлина, – рассказывает Александра.

Люди отсюда ушли, потому что было слишком опасно. Райнер же пришел и начал создавать музей.

(Райнер Гильденбрандт — немецкий историк и публицист, один из основателей Боевой группы против бесчеловечности — организации, работавшей на подрыв ГДР. — авт.)

Вот здесь (директор показывает на маленькую форточку) было окошко, откуда был виден восточный Берлин, как там происходит пропуск и это помогало планировать побег.

Наш музей — это об успешных побегах. Неуспешные — это убитые (по данным BBC, при попытке скрыться погибли более 1200 человек).

— Вот, видите два чемодана, между ними сняли перегородки и так одна женщина сбежала, а вот этот самодельный аппарат для подводного дыхания помог одному парню скрыться через Балтийское море.

Вот сумка, в которой мама перевезла ребенка. Самодельный воздушный шар, на котором успешно сбежали две семьи, четверо детей и четверо взрослых.

Люди рисковали жизнью, потому что они хотели свободы, не хотели в неволе жить.

– Мы показываем факты, покойный муж так хотел. У нас много работы. Например, хотим восстановить документы, которые разведка ГДР разорвала, но не успели сжечь. Они лежат в мешках и требуем, чтобы их реконструировали. Это важно, потому что без прошлого нет будущего.

Я возила мужа в Украину, чтобы он понял: Украина — не Россия

Александра Гильденбрандт уехала в Западный Берлин еще до падения стены. На одной из выставок она, художница, познакомилась с на 45 лет старшим Райнером Гильденбрандтом.

– Вышла замуж, если бы не Райнер, я бы не выезжала. Я постоянно хотела домой, я себя считаю украинкой, а как иначе, мои дети украинский понимают (Александре 63, после смерти первого мужа, вышла замуж во второй раз, у нее девять детей, младшая родилась в апреле этого года).

Директор музея показывает украинскую экспозицию. Здесь личные вещи Василия Стуса — словарь, резинка, карандаш, часть из деревянного столбика на его лагерной могиле — без имени, только номер 9.

Мы ездили с мужем в Украину, я хотела ему показать, что Украина — не Россия. Мы побывали тогда в Литературном музее, где нам и дали эти вещи. Познакомились с Надеждой Светличной, Евгением Сверстюком, сыном Василия Стуса, Дмитрием.

Немцы не верили, что будет большая война

Рядом выставка, которую создали уже после 2014 года.

— О Майдане, о войне. Здесь вещи с фронта, ключи от дома, которого нет, фото защитников и детей войны. Мы ее будем дополнять.

Александра признается, что до последнего верила, что с Путиным можно будет договориться и большой войны не будет.

– Так думали немало немцев. Теперь понимают, что все ошиблись. Немецкий народ любит украинцев и много помогает сейчас, но войны немецкий народ остановить не может, это дело политики. А что делать, политики не знают.

Почему немцы осторожны в украинском вопросе? Не думаю, что речь идет о комплексе вины перед Россией. Все понимают, что во Второй мировой значительно больше пострадала Украина.

– Здесь играет роль экономика, частные интересы, ну, и страх. Они боятся, чтобы еще хуже не стало, хотя куда уж хуже. Боятся, чтобы не было Третьей мировой. С другой стороны, есть опасная тенденция, потому что к происходящему в Украине начали привыкать. Это как в Израиле, где время от времени стреляют. Нельзя, чтобы к этому привыкли.

Первое, что видят посетители музея Берлинской стены — огромное знамя Украины с призывом к Путину прекратить войну. Его здесь установили еще после 2014 года.

Поэтому история учит, что все искусственные режимы временные, а люди всегда будут стремиться к свободе. Как бы их ни запугивали и ни пытались уничтожить.

Падение Берлинской стены

Еще в 1987 году президент США Рональд Рейган призвал Генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева снести Берлинскую стену. По его словам, это могло бы символизировать истинное стремление советского руководства к переменам. Этого не случилось.

А в мае 1989 года Венгрия снесла укрепление на границе с Австрией, а уже 11 сентября правительство объявило об открытии границ, поэтому Берлинская стена потеряла свой смысл, ведь в течение всего трех дней ГДР покинули через территорию Венгрии 15 тысяч граждан.

Начались массовые демонстрации. Люди требовали гражданских прав и свобод. В ночь с 9 на 10 ноября решено открыть пункты пропуска между частями города.

Общество не скрывало собственного счастья, и за открытием границы следили сотни тысяч немцев.

Хотя охрана стены и визовый режим продолжались до 1 июля 1990 года, но все больше смягчались условия для пересечения границы. С 13 июня 1990 года наконец-то начали демонтаж Берлинской стены.

9 ноября 1989 года Берлинская стена упала. Этот день считается концом холодной войны между диктатурой и демократией. И отмечают его каждый год. Как и каждый год несут цветы к остаткам стены 13 августа, в день начала ее строительства. Чтобы почтить память погибших, которые пытались обрести свободу.

Кстати, раньше мы также поговорили с немецким писателем Борисом Райтшустером о книге Путинократия: человек власти и ее система, действиях Германии во время агрессии России против Украины, жизни в РФ и работе СМИ в той стране.