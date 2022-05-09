Без ленд-лиза не было бы победы во Второй мировой! Историк о помощи США и почему Россия ее не признает

Президент США Джозеф Байден планирует подписать закон о ленд-лизе для Украины. Сам ленд-лиз известен из истории Второй мировой войны, когда США поставляли союзникам все необходимое для победы над Германией. Мы надеемся на такую ​​же поддержку для победы над Россией.

Историк, кандидат исторических наук Иван Дерейко рассказал о влиянии ленд-лиза на Вторую мировую войну.

О действии ленд-лиза

Он сообщил, что закон о ленд-лизе назывался законом о помощи странам, чья оборона важна для обороны Соединенных Штатов Америки. Они оказывали поддержку своим союзникам, сначала это были Великобритания и Китай.

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Лэнд-лиз — это оружие победы. Так публицисты оценивали это решение уже после войны.

— Огромный промышленный гигант, которым на тот момент были США, делал все так, чтобы врагу человечества было плохо еще до того, как Америка сама вступит в войну.

По нормам этого закона, все поставки, которые шли в страны-союзники, не должны быть оплачены — это включало все то, что было использовано против врага и уничтожено в боях.

А то, что не было уничтожено и использовано, союзники должны были вернуть или возместить.

О выплатах по ленд-лизу

Российская пропаганда разгоняет тезис о том, что некоторые страны еще до конца 1980-х годов рассчитывались за ленд-лиз и для Украины это будет затруднительно. Однако историк говорит, что Советский Союз до конца своего существования так и не расплатился за эту помощь, а до 1970-х годов переговоры о выплате за ленд-лиз вообще игнорировались властями СССР.

— Соединенные Штаты Америки предоставляли очень льготные условия на выплату всех этих обязательств. Во-первых, они постоянно снижали цену. Во-вторых, предоставляли кредиты на их выплату, — рассказывает историк.

Советские власти и сейчас Россия всегда унижали ленд-лиз, говоря о том, что в начале войны у них было больше танков, чем они получили в помощь США.

Однако они молчат, что бензин высокого качества для авиации и листовой алюминий для самолетов поступали из Америки. А также асы авиации летали на самолетах Соединенных Штатов, и список можно продолжать.

Советский Союз производил больше танков, чем снабжали союзники. Однако делал он это из американской листовой стали и алюминия.

Основные поставки ленд-лиза пришлись на 1942–1943 года, на контрнаступление СССР.

По моему мнению, без этих поставок контрнаступление и победа была бы невозможна.

Сегодня, 9 мая, в День победы над нацизмом Владимир Зеленский обратился к украинцам. Мы боремся за свою землю и за будущее своих детей, поэтому Крещатик обязательно увидит парад победы Украины.