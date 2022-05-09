Без ленд-лиза не было бы победы во Второй мировой! Историк о помощи США и почему Россия ее не признает

Президент США Джозеф Байден планирует подписать закон о ленд-лизе для Украины. Сам ленд-лиз известен из истории Второй мировой войны, когда США поставляли союзникам все необходимое для победы над Германией. Мы надеемся на такую же поддержку для победы над Россией.
Историк, кандидат исторических наук Иван Дерейко рассказал о влиянии ленд-лиза на Вторую мировую войну.
Он сообщил, что закон о ленд-лизе назывался законом о помощи странам, чья оборона важна для обороны Соединенных Штатов Америки. Они оказывали поддержку своим союзникам, сначала это были Великобритания и Китай.
Лэнд-лиз — это оружие победы. Так публицисты оценивали это решение уже после войны.
Лэнд-лиз — это оружие победы. Так публицисты оценивали это решение уже после войны.
— Огромный промышленный гигант, которым на тот момент были США, делал все так, чтобы врагу человечества было плохо еще до того, как Америка сама вступит в войну.
По нормам этого закона, все поставки, которые шли в страны-союзники, не должны быть оплачены — это включало все то, что было использовано против врага и уничтожено в боях.
А то, что не было уничтожено и использовано, союзники должны были вернуть или возместить.
А то, что не было уничтожено и использовано, союзники должны были вернуть или возместить.
Российская пропаганда разгоняет тезис о том, что некоторые страны еще до конца 1980-х годов рассчитывались за ленд-лиз и для Украины это будет затруднительно. Однако историк говорит, что Советский Союз до конца своего существования так и не расплатился за эту помощь, а до 1970-х годов переговоры о выплате за ленд-лиз вообще игнорировались властями СССР.
— Соединенные Штаты Америки предоставляли очень льготные условия на выплату всех этих обязательств. Во-первых, они постоянно снижали цену. Во-вторых, предоставляли кредиты на их выплату, — рассказывает историк.
Советские власти и сейчас Россия всегда унижали ленд-лиз, говоря о том, что в начале войны у них было больше танков, чем они получили в помощь США.
Однако они молчат, что бензин высокого качества для авиации и листовой алюминий для самолетов поступали из Америки. А также асы авиации летали на самолетах Соединенных Штатов, и список можно продолжать.
Советский Союз производил больше танков, чем снабжали союзники. Однако делал он это из американской листовой стали и алюминия.
Советский Союз производил больше танков, чем снабжали союзники. Однако делал он это из американской листовой стали и алюминия.
Основные поставки ленд-лиза пришлись на 1942–1943 года, на контрнаступление СССР.
По моему мнению, без этих поставок контрнаступление и победа была бы невозможна.
По моему мнению, без этих поставок контрнаступление и победа была бы невозможна.
Сегодня, 9 мая, в День победы над нацизмом Владимир Зеленский обратился к украинцам. Мы боремся за свою землю и за будущее своих детей, поэтому Крещатик обязательно увидит парад победы Украины.