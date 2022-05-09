Без ленд-лізу не було б перемоги у Другій світовій! Історик про допомогу США та чому Росія її не визнає

Президент США Джозеф Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України. Сам ленд-ліз відомий з історії Другої світової війни, коли США постачали союзникам усе необхідне для перемоги над Німеччиною. Ми сподіваємося на таку ж підтримку для перемоги над Росією.

Історик, кандидат історичних наук Іван Дерейко розповів про вплив ленд-лізу на Другу світову війну.

Про дію ленд-лізу

Він повідомив, що закон про ленд-ліз називався законом про допомогу країнам, чия оборона важлива для оборони Сполучених Штатів Америки. Вони надавали підтримку своїм союзникам, спершу це були Велика Британія та Китай.

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Ленд-ліз — це зброя перемоги. Так публіцисти оцінювали це рішення вже після війни.

— Величезний промисловий гігант, яким на той момент були США, робив усе так, щоб ворогу всього людства було погано ще до того, як Америка сама вступить у війну.

За нормами цього закону, всі поставки, які йшли у країни-союзники, не мали бути оплачені — це включало все те, що було використано проти ворога і знищено у боях.

А те, що не було знищено та використано, союзники мали повернути або відшкодувати.

Про виплати по ленд-лізу

Російська пропаганда розганяє тезу про те, що деякі країни ще до кінця 1980-х років розраховувалися за ленд-ліз і для України це буде важко. Проте історик каже, що Радянський Союз до кінця свого існування так і не розплатився за цю допомогу, а до 1970-х років перемовини про виплату за ленд-ліз взагалі ігнорувалися владою СРСР.

— Сполучені Штати Америки надавали дуже пільгові умови на виплату цих всіх зобов’язань. По-перше, вони постійно знижували ціну. По-друге — надавали кредити на їхню виплату, — розповідає історик.

Радянська влада й нині Росія завжди принижували ленд-ліз, говорячи про те, що на початку війни в них було більше танків, ніж вони отримали в допомогу від США.

Проте вони мовчать, що бензин високої якості для авіації та листовий алюміній для літаків надходили з Америки. А також аси авіації літали на літаках Сполучних Штатів, і список можна продовжувати.

Радянський Союз виробляв більше танків, ніж постачали союзники. Проте робив він це з американської листової сталі та алюмінію.

Основні поставки ленд-лізу припали на 1942–1943 роки, на контрнаступ СРСР.

На мою думку, без цих поставок контрнаступ і перемога були б не можливими.

Сьогодні, 9 травня, в День перемоги над нацизмом Володимир Зеленський звернувся до українців. Ми боремося за свою землю та за майбутнє своїх дітей, тож Хрещатик неодмінно побачить парад перемоги України.