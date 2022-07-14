Экспорт украинского зерна будет? Как прошли переговоры Украины и России и о чем договорились

Полномасштабным вторжением в Украину Россия спровоцировала начало продовольственного кризиса в мире. Однако вчера, 13 июля, был сделан важный шаг к возобновлению экспорта украинской продукции по Черному морю.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по итогам переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

Стороны договорились, что под эгидой ООН будет создан координационный центр, который обеспечит морской экспорт украинского зерна. Россия должна гарантировать открытие зеленых коридоров при движении грузов.

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А Турция при поддержке ООН будет инспектировать российские корабли.

Мы увидели критический шаг вперед к безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю. В мире, который затмил глобальный кризис, мы, наконец, имеем луч надежды, что удастся облегчить человеческие страдания и преодолеть голод, — заявил Гутерреш.

Украина же настаивает на гарантиях безопасности, что российские корабли не будут преследовать суда с зерном, а разминированные порты не подвергнутся авиаударам. Ведь доверять россиянам нельзя.

— Во-первых, владельцы кораблей, вывозящих из украинских портов зерно, должны быть уверены, что ни одна российская ракета не отправит корабль на дно.

Во-вторых, владелец зерна должен знать на 100%, что его зерно никто не украдет. В-третьих, мы должны быть уверены, что Россия не сможет атаковать наши порты, — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сейчас принципиальное согласие обеих сторон есть, однако предстоит еще много работы для подписания полноценного соглашения. Окончательный документ должны утвердить на следующей неделе снова в Турции.

В результате преступных действий россиян цены на продукты питания в мире уже подскочили на 20%, а Северная Африка и Ближний Восток страдают от нехватки масла, зерна и муки.

Россияне намеренно расстреливают фермерские хозяйства в Запорожской области, чтобы усугубить продовольственный кризис.

Они безжалостно бьют артиллерией по коровникам и складам с комбайнами и другой сельскохозяйственной техникой. Смотри видеоподтверждения.

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