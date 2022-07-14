Експорт українського зерна буде? Як пройшли переговори України та Росії та про що домовились

Повномасштабним вторгненням в Україну Росія спровокувала початок продовольчої кризи у світі. Проте вчора, 13 липня, було зроблено важливий крок до відновлення експорту української продукції Чорним морем.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш за підсумками переговорів у Стамбулі між Україною та Росією.

Сторони домовились, що під егідою ООН створять координаційний центр, який забезпечить морський експорт українського збіжжя. Росія має гарантувати відкриття зелених коридорів під час руху вантажів.

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Ми побачили критичний крок вперед до безпечного експорту українського збіжжя Чорним морем. У світі, який затьмарила глобальна криза, ми нарешті маємо промінь надії, що вдасться полегшити людські страждання й подолати голод, — заявив Гутерреш.

Україна ж наполягає на гарантіях безпеки, що російські кораблі не переслідуватимуть судна з зерном, а розміновані порти не зазнають авіаударів. Адже довіряти росіянам не можна.

— По-перше, власники кораблів, що вивозять з українських портів зерно, мають бути впевнені, що жодна російська ракета не відправить корабель на дно.

По-друге, власник зерна має знати на 100%, що його зерно ніхто не вкраде. По-третє, ми маємо бути впевнені, що Росія не зможе атакувати наші порти, — зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Наразі принципова згода обох сторін є, проте попереду ще багато роботи для підписання повноцінної угоди. Остаточний документ мають укласти наступного тижня знову в Туреччині.

Внаслідок злочинних дій росіян ціни на харчі у світі вже підскочили на 20%, а Північна Африка та Близький Схід потерпають від браку олії, зерна і борошна.

Росіяни навмисно розстрілюють фермерські господарства у Запорізькій області, щоб поглибити продовольчу кризу.

Вони безжально гатять артилерією по корівниках та складах з комбайнами та іншою сільськогосподарською технікою. Дивись відеодокази.

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