Год Черного Водяного Тигра: как отмечают праздник в других странах

Наступление года Черного Водяного Тигра отмечают сегодня по восточному календарю.
Традиционно это происходит во второй месяц после зимнего солнцестояния.
В Китае празднуют несколько выходных подряд.
Дома и улицы украшают красными фонариками, поскольку считают, что этот цвет приносит удачу и процветание, а также отгоняет злых духов.
В Гонконге многие люди идут в храмы, зажигают благовония и молятся за здоровье и благополучие.
Так же в храмы ходят и тайванцы: приносят в подарок цветы и фрукты, покупают и освящают амулеты.
В Австралии и Соединенных Штатах в китайских кварталах устроили костюмированные действа.