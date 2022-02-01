Год Черного Водяного Тигра: как отмечают праздник в других странах

Наступление года Черного Водяного Тигра отмечают сегодня по восточному календарю.

Традиционно это происходит во второй месяц после зимнего солнцестояния.

В Китае празднуют несколько выходных подряд.

Дома и улицы украшают красными фонариками, поскольку считают, что этот цвет приносит удачу и процветание, а также отгоняет злых духов.

В Гонконге многие люди идут в храмы, зажигают благовония и молятся за здоровье и благополучие.

Так же в храмы ходят и тайванцы: приносят в подарок цветы и фрукты, покупают и освящают амулеты.

В Австралии и Соединенных Штатах в китайских кварталах устроили костюмированные действа.