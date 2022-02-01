Рік Чорного Водяного Тигра: як відзначають свято в інших країнах

Настання року Чорного Водяного Тигра відзначають сьогодні за східним календарем.

Традиційно це відбувається у другий новий місяць після зимового сонцестояння.

У Китаї святкують кілька вихідних поспіль.

Будинки та вулиці прикрашають червоними ліхтариками, оскільки вважають, що цей колір приносить удачу та процвітання, а також відганяє злих духів.

У Гонконзі чимало людей ідуть до храмів, запалюють пахощі та моляться за здоров’я і добробут.

Так само до храмів ходять і тайванці: приносять у подарунок квіти та фрукти, натомість купують і освячують амулети.

В Австралії та Сполучених Штатах у китайських кварталах влаштували костюмовані дійства.