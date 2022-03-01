Какие требования к детям из Украины для поступления в польские школы

По подсчетам Пограничной службы Польши, по меньшей мере, 377 тысяч беженцев из Украины пересекли их границу после полномасштабного наступления России.

Кроме того, более 90% поляков согласны принимать у себя украинцев.

И пока отважные ВСУ борются за нашу свободу, правительство Польши решило облегчить прием украинских детей в польские деревни.

Заместитель председателя МЭиН Дариуш Пионтковский сообщил, если у родителей нет аттестата ребенка, то им достаточно подать право на уровень их образования.

Однако о психике как детей, так и взрослых следует тоже позаботиться. Читай, что такое ПТСР и как его лечить.