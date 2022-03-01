Які вимоги до дітей з України для вступу в польські школи

За підрахунками Прикордонної служби Польщі, щонайменше 377 тисяч біженців з України перетнули їх кордон після повномасштабного наступу Росії.

Окрім того, понад 90% поляків згодні приймати у себе українців.

І поки відважні ЗСУ боряться за нашу свободу, уряд Польщі вирішив полегшити прийом українських дітей до польських сіл.

Заступник голови МЕіН Даріуш Піонтковський повідомив, що якщо у батьків немає атестата дитини, то їм достатньо подати декларацію про рівень їхньої освіти.

Проте про психіку як дітей, так і дорослих варто теж попіклуватись. Читай, що таке ПТСР і як його лікувати.