Кремль не рассматривает применение ядерного оружия в ходе войны с Украиной — Песков

Владимир Путин неоднократно угрожал миру применением ядерного оружия, однако теперь Кремль уточняет, что о такой возможности просто предупредили.

Любой результат операции (войны в Украине — ред.), конечно, не повод для применения ядерного оружия, — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что у РФ имеется концепция безопасности, согласно которой Россия может применить ядерное оружие только тогда, когда существует угроза ее существованию.

Загнанный в тупик Владимир Путин становится все более опасным: угрожает также и химическим оружием массового поражения. Читай, что делать при химической атаке — советы, как спасти жизнь.