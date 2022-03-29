Кремль не розглядає застосування ядерної зброї в ході війни з Україною — Пєсков

Володимир Путін неодноразово погрожував світу застосуванням ядерної зброї, проте тепер Кремль уточнює, що про таку можливість просто попередили.
Будь-який результат операції (війни в Україні — ред.), звісно, не є приводом для застосування ядерної зброї, — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Будь-який результат операції (війни в Україні — ред.), звісно, не є приводом для застосування ядерної зброї, — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він додав, що РФ має концепцію безпеки, згідно з якою Росія може застосувати ядерну зброю тільки тоді, коли існує загроза її існуванню.
Загнаний у глухий кут Володимир Путін стає все небезпечнішим: погрожує також і хімічною зброєю масового знищення. Читай, що робити при хімічній атаці — поради, як врятувати життя.