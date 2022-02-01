Магазины не будут работать в воскресенье в Польше: почему

Законный выходной.

В Польше магазины больше не будут работать в воскресенье.

Что этот день должен быть посвящен отдыху, было принято на законодательном уровне.

Еще четыре года назад в стране начали ограничивать воскресный труд в магазинах.

Продавцы сумели обойти запрет и прикрывались предоставлением почтовых услуг, которые разрешено осуществлять.

Теперь владельцы магазинов, особенно супермаркетов, смогут работать в воскресенье, только если докажут, что почтовые услуги дают им не менее 40% прибыли.

Новый закон не распространяется на “торговое” воскресенье, когда активная торговля разрешена. Таких дней в этом году предусмотрено только семь.