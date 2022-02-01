Магазини не працюватимуть у неділю в Польщі: чому

У Польщі магазини більше не працюватимуть у неділю.

Що цей день має бути присвячений відпочинку, ухвалили на законодавчому рівні.

Ще чотири роки тому в країні почали обмежувати недільну працю в магазинах.

Продавці зуміли обійти заборони та прикривалися наданням поштових послуг, які дозволено здійснювати.

Тепер власники магазинів, особливо супермаркетів, зможуть працювати в неділю тільки якщо доведуть, що поштові послуги дають їм не менше 40% прибутку.

Новий закон не поширюється на “гендльову” неділю, коли активна торгівля дозволена. Таких днів цього року передбачено лише сім.