Магазини не працюватимуть у неділю в Польщі: чому

У Польщі магазини більше не працюватимуть у неділю.
Що цей день має бути присвячений відпочинку, ухвалили на законодавчому рівні.
Ще чотири роки тому в країні почали обмежувати недільну працю в магазинах.
Продавці зуміли обійти заборони та прикривалися наданням поштових послуг, які дозволено здійснювати.
Тепер власники магазинів, особливо супермаркетів, зможуть працювати в неділю тільки якщо доведуть, що поштові послуги дають їм не менше 40% прибутку.
Новий закон не поширюється на “гендльову” неділю, коли активна торгівля дозволена. Таких днів цього року передбачено лише сім.