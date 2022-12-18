Международный день мигрантов: статистика, причины и как привыкнуть к новой стране

Сегодня в мире отмечают Международный день мигрантов. С 2000 года его отмечают ежегодно 18 декабря. За десять лет до этого, именно 18 декабря 1990 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех рабочих мигрантов и членов их семей.

К сожалению, явление миграции знакомо многим странам. Некоторые люди выезжали и продолжают выезжать из разных стран из-за войны, некоторые — из-за репрессий, некоторые — из-за неудовлетворительного уровня жизни и т.д.

Цель Международного дня мигрантов — укрепить глобальные меры защиты беженцев и мигрантов.

Не так давно, 10 декабря 2018 года, на Межправительственной конференции в Марракеше (Марокко) представители 164 стран одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

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Количество мигрантов в мире

В ООН сообщили, что в 2019 году зафиксировали самый высокий уровень миграции — количество мигрантов достигло 272 млн. За 19 лет количество мигрантов выросло на 100 млн, ведь в 2000 году их было всего 173 млн.

Несмотря на это, доля международных мигрантов в общем количестве жителей планеты почти не меняется за последние десятилетия:

3,4% в 2017 году;

2,8% в 2000 году;

2,3 % в 1980 году.

По состоянию на 2019 год, больше всего мигрантов проживало в США — 50,7 млн человек.

За 19 лет число жителей Украины, выехавших из страны, сократилось по сравнению с 1990 годом. Тогда из Украины выехали 6,9 млн человек. А в 2019 — до 5 млн человек.

Сейчас, к сожалению, ситуация изменилась в худшую сторону. Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, из Украины выехали 7,7 млн человек (данные по состоянию на конец октября 2022 года).

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Самые частые причины миграции

Чаще всего люди мигрируют, поскольку недовольны жизнью в родной стране. Речь идет не только о работе и заработной плате. Мигранты могут не видеть развития своей страны, их не устраивают разные факторы в социальной, экономической или даже политической жизни. Человек выбирает страну, которая подходит его потребностям, и уверен, что ему или ей там будет лучше.

Другими причинами миграции могут быть:

поиск работы;

получение лучшего образования;

воссоединение с семьей;

война, терроризм или нарушение прав человека;

изменение климата, стихийные бедствия и другие факторы экологического характера.

Как привыкнуть к новой стране

Хотя люди мигрируют в поисках лучшей судьбы, у них есть план, где работать или учиться, им все равно сложно. Прежде всего, нужно привыкнуть к другому менталитету, культуре, традициям. Выучить другой язык и главные законы, чтобы не попасть в беду. Сложно найти друзей и приспособиться к новому месту, ведь всегда можешь чувствовать себя чужим(-ой).

Когда ты едешь в другую страну на долгий срок, нужно найти “своих” людей. Обычно есть разные организации, где собираются люди, например, из Украины. О них можно спросить в посольстве.

Также стоит решить проблему с жильем, ведь если у тебя есть крыша над головой, то другие проблемы кажутся не такими сложными.

Надо дать себе время привыкнуть к новой стране и найти дело, которым будешь заниматься помимо работы. Хобби поможет бороться с плохим настроением, чувством тоски по дому, а также найти новых друзей.

Не забывай поддерживать связь с родными и друзьями, благодаря интернету можно часами говорить по видеосвязи.

Человек, который недавно переехал в другую страну, может чувствовать себя чужим. Ранее мы рассказывали, как преодолеть чувство неприятия и почему оно возникает.

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