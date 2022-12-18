Міжнародний день мігрантів: статистика, причини та як звикнути до нової країни

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день мігрантів. З 2000 року це свято відзначають щорічно 18 грудня. А за десять років до цього, саме 18 грудня 1990 року, Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх робочих мігрантів і членів їхніх сімей.

На жаль, явище міграції знайоме багатьом країнам. Деякі люди виїжджали й продовжують виїжджати з різних країн через війну, дехто — через репресії, дехто — через незадовільний рівень життя тощо.

Мета Міжнародного дня мігрантів — зміцнити глобальні заходи захисту біженців і мігрантів.

Не так давно, 10 грудня 2018 року, на Міжурядовій конференції в Марракеші (Марокко) представники 164 держав схвалили Глобальний договір про безпечну, впорядковану і легальну міграцію.

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Кількість мігрантів у світі

В ООН повідомили, що у 2019 році рівень міграції став найвищим — кількість людей досягла 272 млн. За 19 років кількість мігрантів зросла на 100 млн, адже у 2000 році їх було лише 173 млн.

Попри це, частка міжнародних мігрантів у загальній кількості жителів планети майже не змінюється протягом останніх десятиліть:

3,4% у 2017 році;

2,8% у 2000 році;

2,3% у 1980 році.

Станом на 2019 рік, найбільше мігрантів проживало у США — 50,7 млн осіб. За 19 років кількість жителів України, які виїхали з країни, скоротилася, порівнюючи з 1990 роком. Тоді з України виїхали 6,9 млн осіб. А у 2019 — до 5 млн осіб.

Зараз, на жаль, ситуація змінилася в інший бік. Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, з України виїхали 7,7 млн людей (дані станом на кінець жовтня 2022 року).

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Найчастіші причини міграції

Найчастіше люди мігрують, адже не задоволені життям у рідній країні. Йдеться не тільки про роботу й заробітну плату. Мігранти можуть не бачити розвитку своєї країни, їх не влаштовують різні фактори у соціальному, економічному чи навіть політичному житті. Людина обирає країну, яка ніби підходить її потребам, і впевнена, що їй там буде краще.

Іншими причинами міграції можуть бути:

пошук роботи;

отримання кращої освіти;

возз’єднання з сім’єю;

війна, тероризм чи порушення прав людини;

зміна клімату, стихійні лиха та інші чинники екологічного характеру.

Як звикнути до нової країни

Хоча люди мігрують у пошуках кращої долі, мають план, де працювати чи навчатися, їм все одно складно. Насамперед треба звикнути до іншого менталітету, культури, традицій. Вивчити іншу мову та головні закони, щоб не потрапити в халепу. Складно знайти друзів і пристосуватися до нового місця, адже завжди можеш почуватися чужим(-ою).

Коли ти їдеш до іншої країни на довгий термін, треба знайти “своїх” людей. Зазвичай, є різні організації, де збираються люди, приміром, з України. Про них можна запитати у посольстві.

Також варто розв’язати проблему з житлом, адже якщо маєш дах над головою, то інше здається вже не таким складним.

Треба дати собі час звикнути до нової країни та знайти справу, якою будеш займатися крім роботи. Хобі може допомогти боротися з поганим настроєм, почуттям суму за домом, а також можна знайти нових друзів.

Не забувай підтримувати зв’язок з рідними та друзями, завдяки інтернету можна хоч годинами говорити по відеозв’язку.

Людина, яка нещодавно переїхала в іншу країну, може почуватися чужою. Раніше ми розповідали, як подолати почуття неприйняття й чому воно виникає.

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