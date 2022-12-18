Світ

Міжнародний день мігрантів: статистика, причини та як звикнути до нової країни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Грудня 2022, 14:00
Міжнародний день мігрантів: статистика та причини міграції

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