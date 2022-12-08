Мир в восторге: украинский Щедрик прозвучал в Нью-Йорке

В воскресенье в Нью-Йорке состоялся масштабный культурный проект.

На сцене Карнеги Холла, одного из самых престижных концертных залов мира, раздавался украинский Щедрик в исполнении хоровых коллективов Украины и США.

Это был момент сделать что-то на большем уровне, интересном и увлекательном для американской аудитории. Это об этой песне, которую американцы знают и любят. Но они не обязательно знают ее происхождение, — рассказывает соорганизатор проекта Лия Бэтстоун.

Для участия в концерте из Киева специально прилетел детский хор Щедрик. Также на сцене выступал украинский хор Думка из Нью-Йорка, капелла бандуристов Северной Америки и хор Тринити Уолл-Стрит.

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Ведущими были известная голливудская актриса Вера Фармига и культовый режиссер Мартин Скорсезе. Наши коллеги из Голоса Америки тоже побывали в Карнеги Холл.

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