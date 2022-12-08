Світ

Світ у захваті: український Щедрик пролунав у Нью-Йорку

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 08 Грудня 2022, 09:00

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