Світ у захваті: український Щедрик пролунав у Нью-Йорку

У неділю в Нью-Йорку відбувся масштабний культурний проект.

На сцені Карнегі Холлу, одного з найпрестижніших концертних залів світу, лунав український Щедрик у виконанні хорових колективів України та США.

Це була нагода зробити щось на більшому рівні, цікавому та захопливому для американської аудиторії. Це про цю пісню, яку американці знають та люблять. Але вони не обов’язково знають її походження, — розповідає співорганізаторка проекту Лія Бетстоун.

Для участі у концерті з Києва спеціально прилетів дитячий хор Щедрик. Також на сцені виступав український хор Думка з Нью-Йорка, капела бандуристів Північної Америки та хор Трініті Вол-Стріт.

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Ведучими були відома голівудська акторка Віра Фарміга та культовий режисер Мартін Скорсезе. Наші колеги з Голосу Америки теж побували в Карнегі Хол.

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