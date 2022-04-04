Мусор под окнами и фекалии во дворах — жизнь в “великой России”

Мы не прекращаем поражаться русским мародерам, которые, кажется, тянут все из украинских домов — от телевизоров и ковров до вилок и копеечной бижутерии.

Но удивляться здесь нечему. Города, где добывают больше нефти и которые должны выглядеть не хуже Дубая, вместо этого красуются разбитыми дорогами и спорткарами в одну лошадиную силу.

Населённые пункты больше похожи на сплошной блокадный Ленинград. Существенная разница в том, что их здесь никто не бомбит, этот регион умирает сам.

Основной источник воды для местных людей — это уличные колонки, а централизованной канализации вообще нет. Потому все нечистоты спускают в особый ров вокруг дома, который проще назвать бараком.

В условиях суровой зимы были случаи, когда люди замерзали насмерть. Наверное, поэтому там особо не раздумывают, что делать с мусором. Его выбрасывают просто под окна.

Местные убегают из регионов, поскольку работы там нет, как и перспектив. Они готовы переписать свою квартиру бесплатно на кого угодно, лишь бы не платить за коммуналку.

В эпоху, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, 30 миллионов россиян до сих пор пользуются уличными туалетами.

Это только официальная статистика. Поэтому количество живущих буквально в дер**е еще больше.

Однако лучше не станет, будет только хуже, чем все зверства, на которые они идут в Украине. Читай, какие последствия уже понесли бизнес и россияне из-за кровавой войны в Украине.