Ми не припиняємо дивуватися російським мародерам. Які, здається, тягнуть усе з українських приміщень — від телевізорів та килимів до виделок та копійчаної біжутерії.

Але дивуватися тут нічому. Міста, де добувають найбільше нафти і які мали б виглядати не гірше за Дубай, натомість красуються розбитими дорогами та спорткарами в одну кінську силу.

Населені пункти більше схожі на суцільний блокадний Ленінград. Суттєва різниця у тому, що їх якраз ніхто не бомбить, цей регіон помирає сам.

Переважне джерело води для місцевих — це вуличні колонки, а централізованої каналізації взагалі немає. Тому всі нечистоти спускають у спеціальний рівчак навколо будинку, який радше можна назвати бараком.

В умовах суворої зими траплялись випадки, коли люди замерзали насмерть. Мабуть, тому там особливо не переживають, що робити зі сміттям. Його викидають просто собі ж під вікна.

Місцеві тікають з регіонів, оскільки роботи там немає, як і жодних перспектив. Вони готові переписати свою квартиру безкоштовно на будь-кого, аби не платити за комуналку.

В епоху, коли космічні кораблі борознять простори всесвіту, 30 мільйонів росіян досі користуються вуличними туалетами.

Це лише офіційна статистика. Тому кількість тих, хто живе буквально в лайні, ще більша.

Однак краще не стане, буле лише гірше за усі ті звірства, на які вони йдуть. Читай, яких наслідків уже зазнав бізнес та росіяни через криваву війну в Україні.