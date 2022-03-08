Не Евросоюзом единым: Андрей Буквич о расширении санкций Канады против России

Временный поверенный в делах Украины в Канаде Андрей Буквич рассказал, каким будет новый пакет санкций против России от Канады.

В ближайшее время можно ожидать санкции против российских транспортных компаний, судов, запрет на вхождение российских кораблей в европейские и северо-американские порты.

В этом случае Канада действует вместе со своими европейскими партнерами.

Кроме того, 3 марта Канада уже ввела внутренние санкции, став лидером в определенном направлении.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение отменить торговый режим наибольшего содействия (недискриминационный режим в международной торговле — ред.) с Россией и Беларусью. Это автоматически привело к удорожанию российских и белорусских товаров на 35%.

Канада решила бойкотировать все мероприятия в рамках Арктического совета, где сейчас главой является РФ.

К тому же расширен перечень запретов для товаров и технологий, которые должны были идти на экспорт в РФ. Канадская продукция больше не попадет на русский рынок.

Следующий пакет санкций будет еще более болезненным для агрессора.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины утверждает, что в окружении Путина уже начался раскол. Читай, как повлияли санкции на олигархов из РФ.