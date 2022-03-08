Не Евросоюзом единым: Андрей Буквич о расширении санкций Канады против России

Временный поверенный в делах Украины в Канаде Андрей Буквич рассказал, каким будет новый пакет санкций против России от Канады.
В ближайшее время можно ожидать санкции против российских транспортных компаний, судов, запрет на вхождение российских кораблей в европейские и северо-американские порты.
В этом случае Канада действует вместе со своими европейскими партнерами.
В этом случае Канада действует вместе со своими европейскими партнерами.
Кроме того, 3 марта Канада уже ввела внутренние санкции, став лидером в определенном направлении.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение отменить торговый режим наибольшего содействия (недискриминационный режим в международной торговле — ред.) с Россией и Беларусью. Это автоматически привело к удорожанию российских и белорусских товаров на 35%.
Канада решила бойкотировать все мероприятия в рамках Арктического совета, где сейчас главой является РФ.
К тому же расширен перечень запретов для товаров и технологий, которые должны были идти на экспорт в РФ. Канадская продукция больше не попадет на русский рынок.
Следующий пакет санкций будет еще более болезненным для агрессора.
Следующий пакет санкций будет еще более болезненным для агрессора.
Напомним, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины утверждает, что в окружении Путина уже начался раскол. Читай, как повлияли санкции на олигархов из РФ.