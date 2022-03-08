Не Євросоюзом єдиним: Андрій Буквич про розширення санкцій Канади проти Росії

Тимчасовий повірений у справах України в Канаді Андрій Буквич розповів, яким буде новий пакет санкцій проти Росії від Канади.
Найближчим часом можна очікувати санкції проти російських транспортних компаній, суден, заборону входження російських кораблів у європейські та північно-американські порти.
У цьому випадку Канада діє спільно зі своїми європейськими партнерами.
У цьому випадку Канада діє спільно зі своїми європейськими партнерами.
Крім того, 3 березня Канада вже ввела внутрішні санкції, ставши лідером у певних напрямах.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалив рішення скасувати торговельний режим найбільшого сприяння (недискримінаційний режим у міжнародній торгівлі – ред.) з Росією та Білоруссю. Це автоматично призвело до здорожчання російських та білоруських товарів вже на 35%.
Канада вирішила бойкотувати усі заходи у рамках Арктичної ради, де зараз головою є РФ.
До того ж розширено перелік заборон до тих товарів та технологій, що мали йти на експорт у РФ. Канадська продукція більше не потрапить на російський ринок.
Наступний пакет санкцій буде ще більш болючий для агресора.
Наступний пакет санкцій буде ще більш болючий для агресора.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України стверджує, що в оточенні Путіна вже розпочався розкол. Читай, як вплинули санкції на олігархів з РФ.