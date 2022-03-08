Не Євросоюзом єдиним: Андрій Буквич про розширення санкцій Канади проти Росії

Тимчасовий повірений у справах України в Канаді Андрій Буквич розповів, яким буде новий пакет санкцій проти Росії від Канади.

Найближчим часом можна очікувати санкції проти російських транспортних компаній, суден, заборону входження російських кораблів у європейські та північно-американські порти.

У цьому випадку Канада діє спільно зі своїми європейськими партнерами.

Крім того, 3 березня Канада вже ввела внутрішні санкції, ставши лідером у певних напрямах.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалив рішення скасувати торговельний режим найбільшого сприяння (недискримінаційний режим у міжнародній торгівлі – ред.) з Росією та Білоруссю. Це автоматично призвело до здорожчання російських та білоруських товарів вже на 35%.

Канада вирішила бойкотувати усі заходи у рамках Арктичної ради, де зараз головою є РФ.

До того ж розширено перелік заборон до тих товарів та технологій, що мали йти на експорт у РФ. Канадська продукція більше не потрапить на російський ринок.

Наступний пакет санкцій буде ще більш болючий для агресора.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України стверджує, що в оточенні Путіна вже розпочався розкол. Читай, як вплинули санкції на олігархів з РФ.