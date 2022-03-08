Никто не остается в стороне: Наталья Пошивайло-Таулер о том, как Австралия помогает Украине

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев (СКУ) в регионе Южного полушария Наталья Пошивайло-Таулер рассказала, как Австралия относится к войне в Украине и чем старается помочь нашим гражданам.

Она говорит, что на самом деле украинская диаспора и община достаточно мощная в Австралии, несмотря на ее относительно небольшую численность и удаленность от родной земли.

Австралия хоть далеко, но хорошо знает об Украине.

Наталья Пошивайло-Таулер добавила, что получает очень много телефонных звонков и электронных писем. Все очень озабочены этим варварским актом агрессии России против Украины.

Это трагедия. И это война не только с Украиной, но и со всем демократическим миром.

О помощи Австралии Украине

Правительство Австралии оказывает помощь в виде летального и нелетального оружия, а также гуманитарную помощь. Уже первый самолет вылетел в Украину с оружием на сумму около $105 млн.

Кроме того, объединенная организация Ukraine Crisis Appeal уже собрала $1 млн и передала средства на гуманитарную помощь.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон со своей супругой посетили службу Божью в Сиднее. Бывший премьер-министр Тони Эбботт тоже был на службе, но уже в Мельбурне.

К тому же везде проходят мощные митинги, в которых принимают участие люди разных национальностей.

Напомним, свою поддержку Украине ЕС предоставляет не только в виде средств и оружия, но и санкций против страны-агрессора. Читай, как Еврокомиссия откажется от нефти и газа из России.