Один открыл “окно в Европу”, другой — заколачивает. Зачем Путин сравнивает себя с Петром I

Россия с древних времен была государством кочевников. Единственным способом разрешить конфликт была вооруженная борьба, а идеей фикс — захватить все больше и больше территорий.

Недавно в России праздновали 350-летие Петра I, которого называют тем, кто “открыл окно в Европу”.

На торжественном событии, посвященном этому событию, выступал Владимир Путин. Он впервые с начала полномасштабной войны признал, что целью России стало “возвращение” территорий. То есть, не денацификация и демилитаризация, не “освобождение русскоговорящего населения”, на которое так часто ранее ссылался Путин, а именно вопрос территорий.

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Вот что на самом деле подразумевает выражение “специальная военная операция”, которое используют пропагандистские росСМИ.

Путин решил не малочиться и сравнил себя с…Петром I, который в свое время тоже возвращал России “этнические” территории.

Петр I Северную войну 21 год вел… Казалось бы там, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего не отторгал! Он возвращал! Так и есть! Там, где Петербург основан, он когда-то заложил новую столицу, — заявил Путин.

Провел довольно странные параллели и напомнил, что тогда ни одна из стран Европы не признавала правомерность претензий России на территории Швеции, как и сейчас не признает вторжение и аннексию территорий Украины.

В конце своего выступления Путин пришел к выводу, что, судя по всему, на долю его правления тоже приходится “возвращать и укреплять”.

В Украине настоящая война. Доказательства, что Путин лжет

Так называемое “возвращение этнических территорий” в переводе на человеческий язык означает фактическую оккупацию украинских территорий, геноцид населения, принудительные депортации и референдумы.

Что-то во всей этой картине реальности не сходится с мечтательными и высоконравственными стремлениями Путина вернуть то, что никогда ему не принадлежало и освободить в конце концов тех, кто об этом не просил.

Приведем несколько простых примеров, чтобы наши слова имели фактическое подкрепление, посольку оно у нас точно есть.

Факт первый – признание Москвой Зеленского, как президента.

Официально в России заявляют, что не собираются оккупировать Украину, признают украинскую власть и просто “ангелы, которые спасают русскоязычных”.

А вот по факту, на оккупированных территориях насильственно внедряется российская валюта, меняется государственная администрация, а апогеем является проведение насильственного референдума, о котором со всех телеэкранов РФ вещают поклонники Путина.

Главный вопрос на этом референдуме касается присоединения украинских территорий в состав России.

Факт второй – депутат Госдумы Адам Делимханов, руководитель нападения на Мариуполь, в интервью одному из российских изданий, утверждает, что вторжение не прекратится, пока Зеленский будет у власти.

Это означает, что ни о каком признании украинской власти, денацификации и демилитаризации речь не идет. Это банальная средневековая война с захватом территорий.

Об этом в своем Twitter заявил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Сравнение Владимира Путина с Петром I и признание в захвате земель доказывают, что не было никакого “конфликта”. Есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа.

Можно предположить, что четкая риторика президента Зеленского по поводу того, что мы не отдадим ни одного сантиметра нашей земли, больно бьет по российскому империализму, который привык к послушанию.

Из этого следует, что думать в первую очередь нужно не о “сохранении лица Путину”, а о ее немедленной деимпериализации.

Путинское средневековье

После страшных событий Второй Мировой, человечество поняло, что войны нужно оставить в прошлом и сосуществовать благодаря компромиссам и договоренностям. Войны, которые предполагают захват территорий, перекройку границ уже давно считают варварством.

Но это все не для России, оа так и не вынесла уроков из прошлого. А Путин продолжает сравнивать себя с историческими фигурами, которым присуща имперская политика.

Всем россиянам присуща общая риторика, которая расценивает, как норму, насильственный захват территорий и решение внешнеполитических конфликтов путем войны.

Путин не смог удержаться от сравнения с Петром I и на сегодняшнем публичном выступлении ко Дню России (12 июня – ред.), в котором российский президент уже привычно пытался оправдать вооруженное нападение на Украину притворным патриотизмом.

Но не только российский лидер, но и чиновники РФ в последнее время постоянно сравнивают политику Путина и правление Петра I. Действия президента РФ пытаются оправдать, а ему самому внушить ту силу и могущество, с которыми у россиян ассоциируется фигура Петра I.

Так Путину рисуют образ “настоящего патриота”, который якобы посвящает себя служению Отечеству и укреплению авторитета России как могущественного государства. Однако если Петр I сумел прорубить “окно в Европу”, то своими действиями современный император России окончательно закрывает и заколачивает его.

Доказательством этого является выход с российского рынка десятков международных компаний, введение нефтяного эмбарго, шесть санкционных пакетов, и это не полный перечень последствий приказа Путина идти войной против Украины.

Однако некоторые компании продолжают спонсировать войну и остаются работать на российском рынке. Мы разобрались, какие компании до сих пор не вышли из рынка РФ и чем они это оправдывают.