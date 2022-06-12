Мир

Один открыл “окно в Европу”, другой — заколачивает. Зачем Путин сравнивает себя с Петром I

Вероника Кононенко, практикантка сайта 12 июня 2022, 17:00
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