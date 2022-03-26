Прямое оправдание кровавой войны Путина? Какая политика Международного Красного Креста

Президент Международного Красного Креста Питер Маурер приехал в Москву и попросил у Кремля разрешения открыть в Ростове лагерь для украинцев.

Я хотел бы получить вашу поддержку в усилении логистических структур в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в частях Украины, которые находятся под контролем российских вооруженных сил. Мы присылаем запрос на открытие офиса в Ростове-на-Дону.

При этом Красный Крест понимал, что Москва принудительно вывозит украинцев из Мариуполя в Россию, где будет держать наших соотечественников за заключенных в концлагере.

Организация даже не спросила мнение нашего государства, которое заключается в том, что мирных украинцев, плененных россиянами, нужно немедленно возвращать домой. Подробности смотри в видео.

Россияне насильно вывезли уже более тысячи жителей Мариуполя на территорию, неподконтрольную Украине, и дальше в РФ. Смотри, какая ситуация в Мариуполе.