Пряме виправдання кривавої війни Путіна? Яка політика Міжнародного Червоного Хреста

Президент Міжнародного Червоного Хреста Пітер Маурер приїхав у Москву і попросив у Кремля дозволу відкрити у Ростові табір для українців.

Я б хотів отримати вашу підтримку в посиленні логістичних структур у Росії, щоб покращити нашу роботу на Донбасі та в частинах України, які перебувають під контролем російських збройних сил. Ми надсилаємо запит на відкриття офісу в Ростові-на-Дону.

При цьому Червоний Хрест розумів, Москва примусово вивозить українців з Маріуполя до Росії, де триматиме наших співвітчизників за в’язнів у концтаборі.

Організація навіть не спитала думку нашої держави, яка полягає в тому, що мирних українців, яких полонили росіяни, треба негайно повертати додому. Подробиці дивися у відео.

Росіяни насильно вивезли вже понад тисячу мешканців Маріуполя на територію, непідконтрольну Україні й далі до РФ. Дивися, яка ситуація в Маріуполі.