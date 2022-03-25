Міжнародний Червоний Хрест хоче відкрити представництво у Ростові — за це може стати учасником злочину

Майже місяць Україна намагається організувати гуманітарні коридори з Маріуполя та інших окупованих міст. На жаль, це не вдається — окупанти не дають жодної змоги це зробити.

Натомість вони насильно депортують українців на територію Росії. А Міжнародний Червоний Хрест хоче відкрити представництво в Ростові та приймати українців там. Що в даній ситуації дуже дивне рішення.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про цю ситуацію.

Росіяни хочуть, щоб цивільні виїжджали на територію Росії.

— Цивільні цього не хочуть, бо знають, що росіяни — окупанти та вороги, й доля українців — під великим знаком питання, якщо вони туди потраплять (на територію РФ — ред.).

За словами міністерки, росіяни створили фільтраційні табори, де відбирають людей на благонадійних та неблагонадійних. Також роблять усе, щоб гуманітарні коридори працювали у напрямку РФ.

— Президент Міжнародного комітету Червоного хреста Пітер Мауер, який був нещодавно в Москві, прийняв дуже сумнівне рішення — відкрити представництво у Ростові, тобто допомагати українцям з російського боку.

Верещук повідомила, що МЗС України звертатимуться з нотою по роз’яснення до Червоного Хреста. Адже цей хід може легалізувати коридори в Росію.

Також Ірина Верещук сказала, що вивезення людей без їхньої згоди закордон — це злочин.

Якщо Червоний Хрест відкриває представництво у Ростові, то вони мають зробити коридор для повернення українців на Батьківщину.

Інакше Червоний Хрест стане учасником злочину — депортації українців в РФ.

Міністерка також повідомила, що Папа Римський хоче допомогти організувати гуманітарні коридори. Він уже неодноразово допомагав Україні та закликав Росію зупинити війну. Ватикан навіть готовий стати посередником у перемовинах України та Росії.