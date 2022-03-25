Международный Красный Крест хочет открыть представительство в Ростове — за это может стать участником преступления

Почти месяц Украина пытается организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя и других оккупированных городов. К сожалению, это не удается — оккупанты не позволяют это сделать.

Вместо этого они насильственно депортируют украинцев на территорию России. А Международный Красный Крест хочет открыть представительство в Ростове и принимать украинцев там. Что в данной ситуации очень странное решение.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об этой ситуации.

Россияне хотят, чтобы гражданские уезжали на территорию России.

— Граждане этого не хотят, потому что знают, что россияне — оккупанты и враги, и судьба украинцев под большим вопросом, если они туда попадут (на территорию РФ — ред.).

По словам министра, россияне создали фильтрационные лагеря, где отбирают людей на благонадежных и неблагонадежных. Также делают все, чтобы гуманитарные коридоры работали в направлении РФ.

— Президент Международного комитета Красного Креста Питер Мауэр, который недавно посещал Москву, принял очень сомнительное решение — открыть представительство в Ростове, то есть помогать украинцам с российской стороны.

Верещук сообщила, что МИД Украины будет обращаться с нотой за разъяснением к Красному Кресту. Ведь этот ход может легализовать коридоры в Россию.

Также Ирина Верещук сказала, что вывоз людей без их согласия за границу — это преступление.

Если Красный Крест открывает представительство в Ростове, они должны сделать коридор для возвращения украинцев на Родину.

Иначе Красный Крест станет участником преступления — депортации украинцев в РФ.

Министр также сообщила, что Папа Римский хочет помочь организовать гуманитарные коридоры. Он уже не раз помогал Украине и призывал Россию остановить войну. Ватикан даже готов стать посредником в переговорах Украины и России.