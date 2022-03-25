Международный Красный Крест хочет открыть представительство в Ростове — за это может стать участником преступления

Почти месяц Украина пытается организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя и других оккупированных городов. К сожалению, это не удается — оккупанты не позволяют это сделать.
Вместо этого они насильственно депортируют украинцев на территорию России. А Международный Красный Крест хочет открыть представительство в Ростове и принимать украинцев там. Что в данной ситуации очень странное решение.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об этой ситуации.
Россияне хотят, чтобы гражданские уезжали на территорию России.
Россияне хотят, чтобы гражданские уезжали на территорию России.
— Граждане этого не хотят, потому что знают, что россияне — оккупанты и враги, и судьба украинцев под большим вопросом, если они туда попадут (на территорию РФ — ред.).
По словам министра, россияне создали фильтрационные лагеря, где отбирают людей на благонадежных и неблагонадежных. Также делают все, чтобы гуманитарные коридоры работали в направлении РФ.
— Президент Международного комитета Красного Креста Питер Мауэр, который недавно посещал Москву, принял очень сомнительное решение — открыть представительство в Ростове, то есть помогать украинцам с российской стороны.
Верещук сообщила, что МИД Украины будет обращаться с нотой за разъяснением к Красному Кресту. Ведь этот ход может легализовать коридоры в Россию.
Также Ирина Верещук сказала, что вывоз людей без их согласия за границу — это преступление.
Также Ирина Верещук сказала, что вывоз людей без их согласия за границу — это преступление.
Если Красный Крест открывает представительство в Ростове, они должны сделать коридор для возвращения украинцев на Родину.
Иначе Красный Крест станет участником преступления — депортации украинцев в РФ.
Иначе Красный Крест станет участником преступления — депортации украинцев в РФ.
Министр также сообщила, что Папа Римский хочет помочь организовать гуманитарные коридоры. Он уже не раз помогал Украине и призывал Россию остановить войну. Ватикан даже готов стать посредником в переговорах Украины и России.