Решают свои проблемы. Румынские фермеры разблокировали пункты пропуска — чего требовали

В Румынии за последние дни местные жители перекрывали движение грузовиков через три КПП из Украины. 13 января местные фермеры заблокировали проезд через пропускной пункт Порубное. Спустя два дня — Красноильск.

А в прошлый четверг устроили забастовку перед пунктом пропуска Дьяково. Сейчас все КПП разблокированы. Но из-за перекрытой украино-румынской границы экспорт наших товаров снизился, а госбюджет недополучил таможенные платежи.

Румынские фермеры разблокировали пункты пропуска на границе

В прошлый четверг румынские фермеры подогнали к пункту пропуска Дьяково крупную сельскохозяйственную технику, чем перекрыли движение грузовиков в обе стороны. Забастовщики не пропускали даже гуманитарные грузы.

Сейчас также смотрят

Большинство украинских грузовиков через Румынию едут транзитом. В основном везут в Европу зерно, мясо, сахар, изделия из дерева. Румынские фермеры жалуются на импорт из Украины. Говорят, что терпят из-за него убытки, и требуют от правительства компенсации и субсидии.

Украинские водители уверены, жалуясь на Украину, румынские аграрии решают собственные проблемы. Действуют по аналогии с поляками. Такого же мнения политический эксперт Максим Джигун. Он добавляет, что за блокадой границы есть еще и российский след.

В совершенной европейской системе произошел сбой, масла в огонь подливают радикальные пророссийские партии, которые против интеграции Украины в Евросоюз.

То, что мы видим сейчас на румынской границе — упрощенная версия того, что будем видеть во время переговоров с этими странами о вступлении в ЕС. Украинцы очень конкурентоспособны, — говорит Максим Джигун.

Россия тем временем вливает огромные ресурсы в продвижение своих нарративов в странах Евросоюза, особенно накануне выборов. Блокада пункта пропуска Дьяково длилась два дня. Сейчас он работает в обычном режиме, очередь составляет 600 грузовиков.

Правительство Румынии удовлетворило несколько требований фермеров, поэтому пункты пропуска открыли. Но далеко не все требования, так что блокировка может продлиться в любой момент.

Ранее мы рассказывали, какие страны будут выбирать президентов в 2024 году.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.