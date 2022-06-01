Шантаж бензоколонкой уже ни на кого не действует! Сколько будет стоить России нефтяное эмбарго от ЕС

Евросоюз все-таки отказывается от российской нефти. Медленно и постепенно. Импорт будут сокращать до конца года. По условиям шестого пакета санкций, к 2023 году Европа должна снизить закупки нефти у страны-агрессора на 90%.

Сколько это будет стоить Кремлю

Почти 40% бюджета России — поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов. Более половины этих миллиардов именно из ЕС. Теперь же Европа фактически полностью прекратит поставки морем. Это две трети импорта.

По подсчетам издания Bloomberg, из-за этого Россия будет терять $22 млрд в год. А это треть военного бюджета.

Еще треть нефти Россия поставляет в ЕС трубопроводом Дружба. На территории Белоруссии он делится на две ветви. Северную — по ней идет нефть в Польшу и Германию. Эти страны откажутся от нее самостоятельно.

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И южную — в Венгрию, Словакию и Чехию. Эта труба идет по нашей территории. Именно ею будут в дальнейшем поставлять нефть. Это выторговал себе премьер Венгрии Виктор Орбан, всеми усилиями блокировавший эмбарго.

Что будет делать Путин

Часть нефти Россия попытается перенаправить в Китай или Индию. Но это будут скудные объемы. Чтобы помешать этому, в пакет санкций внесли запрет европейским компаниям страховать танкеры, перевозящие российскую нефть.

Кроме того, то, что россияне вывезут, будут продавать по совсем другим ценам. Ведь, по словам советницы министра энергетики Украины Ланы Зеркаль, Китай и Индия уже сейчас покупают российскую нефть со скидкой 35-40%, а после эмбарго эта цифра будет не менее чем 50%.

Настоящие потери экономики России трудно сосчитать мгновенно. Ведь она будет постепенно сворачивать свою добычу. Но ведь за эти средства живут целые регионы!

Очевидно одно — мордор ждет затяжной экономический кризис, ведь освобожденный европейский рынок быстро займут другие экспортеры. А в энергетической сфере контракты с поставщиками заключаются не на годы, а на десятилетия.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор с российским диктатором по поводу экспорта злаковых из Украины морем. Читай, о чем Шольц и Макрон говорили с Путиным.