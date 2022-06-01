Світ

Шантаж бензоколонкою вже ні на кого не діє! Скільки коштуватиме Росії нафтове ембарго від ЄС

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 01 Червня 2022, 22:33

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