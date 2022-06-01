Шантаж бензоколонкою вже ні на кого не діє! Скільки коштуватиме Росії нафтове ембарго від ЄС

Євросоюз таки відмовляється від російської нафти. Повільно і поступово. Імпорт скорочуватимуть до кінця року. За умовами шостого пакета санкцій, до 2023 року Європа має зменшити закупівлі нафти в країни-агресора на 90%.

Скільки це коштуватиме Кремлю

Майже 40% бюджету Росії — надходження від експорту нафти та нафтопродуктів. Більш ніж половина цих мільярдів саме з ЄС. А тепер Європа фактично повністю припинить поставки морем. Це дві третини імпорту.

За підрахунками видання Bloomberg, через це Росія втрачатиме $22 млрд у рік. А це третина їх військового бюджету.

Ще третину нафти Росія постачає до ЄС трубопроводом Дружба. На території Білорусі він ділиться на дві гілки. Північну — по ній йде нафта до Польщі та Німеччини. Ці країни відмовляться від неї самостійно.

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І південну — до Угорщини, Словаччини та Чехії. Ця труба йде нашою територією. Саме нею надалі постачатимуть нафту. Це виторгував собі прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який усіма зусиллями блокував ембарго.

Що робитиме Путін

Частину нафти Росія спробує перенаправити в Китай чи Індію. Але це будуть мізерні обсяги. Щоб завадити й цьому, в пакет санкцій внесли заборону європейським компаніям страхувати танкери, які перевозять російську нафту.

Крім того, те, що росіяни таки вивезуть, продаватимуть за зовсім іншими цінами. Адже за словами радниці міністра енергетики України Лани Зеркаль, Китай та Індія вже зараз купують російську нафту зі знижкою 35-40%, а після ембарго ця цифра буде не менше, як 50%.

Справжні втрати економіки Росії важко порахувати миттєво. Адже вона поступово згортатиме своє видобування. Але ж цим коштом живуть цілі регіони!

Очевидно одне — на мордор чекає затяжна економічна криза, адже звільнений європейський ринок швидко займуть інші експортери. А в енергетичній сфері контракти з постачальниками укладаються не на роки, а на десятиліття.

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову з російським диктатором щодо експорту злакових з України морем. Читай, про що Шольц та Макрон говорили з Путіним.